Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu
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Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Ece Erken, uzun bir zamandır küs olduğu Alişan'ın ailesiyle trafik kazası geçirdiğini öğrenince sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

25.06.2020 08:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 08:43

Ünlü şarkıcı Alişan, dün eşi Buse Varol, 2 yaşındaki çocuğu ve bakıcısıyla İzmir'e giderken trafik kazası geçirdi. Otobanda bariyerlere çarpıp 3 takla attıktan sonra 30 metre sürüklenen arabadan sağ çıkan çifte, geçmiş olsun mesajı yağdı. Alişan'a bir mesaj da küs olduğu Ece Erken'den geldi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLADI

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Alişan ve Ece Erken, geçtiğimiz sene küstü. Alişan'ın yıllardır küs olduğu Demet Akalın'la barıştığını öğrenen Ece Erken resti çekerek tüm dostluğunu bitirdi.

Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Ancak dün Alişan'ın feci bir kaza geçirdiğini öğrenen Erken, vefasını göstererek eski dostuna ve eşine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Ece Erken "Çok çok geçmiş olsun, verilmiş sadakaları varmış" diyerek Buse Varol ve Alişan'ı etiketledi.

Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu

ALİŞAN VE AİLESİ KAZA GEÇİRDİ

Ünlü şarkıcı Alişan dün öğleden sonra ailesiyle birlikte şahsi otomobile İstanbul'dan İzmir'e giderken kaza geçirdi. Kaza İstanbul-İzmir otobanının Manisa Saruhanlı ilçesi yakınlarında yaşandı. Kazada ünlü şarkıcı Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu.

Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu

Kaza sonrası görüntü almaya gelen basın mensuplarıyla konuşan şarkıcı, seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" dedi.

Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu
Ece Erken, kaza yapan eski dostu Alişan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu

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Haber Yorumları (1)
BİRSEN: kopar tabi bakıma götürmezsen neyse büyük geçmiş olsun
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