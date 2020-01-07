: Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'la barıştığı yönündeki iddiaları yalanladı

07.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:25

Şimdilerde Söylemezsem Olmaz isimli programda sunuculuk yapan Ece Erken'in 2015 yılında boşandığı eski eşi Serkan Uçar'la barıştığı iddia edildi. Barışma iddialarına Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında cevap veren Erken, söyledikleriyle herkesi şaşırttı.

ESKİ EŞLER BİRBİRİNİ TAKİBE ALDI

Ece Erken 2014 yılında sevgilisi Serkan Uçar ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden Eymen adını verdikleri bir çocukları olan çift, 2015 yılında boşandı. Serkan Uçar yıllar sonra eski eşi Ece Erken'i Instagram'dan takip etmeye başladı. Karşı hamlede bulunan Erken ise Uçar'ı takibe aldı. İkilinin bu hamlesi akıllara barışma iddialarını getirdi.

"SİTTİN SENE GEÇSE OLMAYACAK"

Bugün Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında hakkında iddialara cevap veren Ece Erken, şunları söyledi: "Böyle bir şey yok. Sittin sene geçse olmayacak bir şey. Hayatımda sadece Eymen'in biyolojik babası olarak kalacak bir insan. Benim hayatımda kimse yok. Erkek arkadaşım yok. Serkan 'Artık babalık yapmak istiyorum' dedi ben de 'başım üstüne' dedim."

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