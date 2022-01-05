Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı Öztürk kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir?

Ebru Şancı kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başlamıştır. Peki, Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında? Ebru Şancı'nın eşi Alpaslan Öztürk kimdir? Ebru Şancı hayatı ve biyografisi nedir? Ebru Şancı nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

EBRU ŞANCI KİMDİR?

1983 doğumlu olan Ebru Şancı, 2021 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. 2015 futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. Çiftin, 2016 yılında 'Mila' ve 'Ceylin' adlarında ikiz çocukları ve 'Kürşad Fırat' (d.2020) adında bir oğlu dünyaya geldi. Ebru Şancı 1.81 metre boyunda, 60 kilo ve başak burcudur.

Şancı, eğitimini Bahçelievler Anadolu Lisesi, Londra Regent's College, New York Üniversitesi (Oyunculuk-Drama) bölümlerinde tamamladı. Kariyeri boyunca dünyaca ünlü birçok modacının defilelerinde ve marka yüzü olarak katalog çekimlerinde yer alan Ebru Şancı, FHM Türkiye magazininde '100 Sexiest Women In The World' listesinde yer aldı. Son olarak yer alacağı yeni projeleri için Hollywood yıldızlarının da oyunculuk eğitim aldığı London Academy of Music and Dramatic Art kurumunda eğitim almaya başladı.

16 yaşında model olarak podyumlarda yer almaya başlayan Ebru Şancı, 18 yaşında Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Uzun yıllar New York'ta kariyerini sürdürdükten sonra 2010 yılı sonlarında Türkiye'ye kesin dönüş yaparak model ve oyunculuğun yanı sıra İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ebru Şancı, 7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de evlendi. Ardından Belçika'da bir şatoda düğün töreni yapıldı.

DİZİLERİ

Yağmurdan Kaçarken (2013)-Dizi

Ceza (Arzu) (2014)-Film

ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Alpaslan Öztürk (16 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yaptı. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girdi. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer oldu.

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Alpaslan Öztürk Türkiye 18 yaş altı takımı adına ilk maçına Kasım 2010'da Almanya karşısında ilk 11'de çıktı. İki gün sonra aynı rakibe yedek kulübesinde çıktı. Ocak 2011 tarihinde Belçika'nın 18 yaş altı takımına seçildi ve ilk maçına Fransa karşısında ilk 11'de çıktı. Sonraki haftalarda iki kez Estonya maçında oynadı. 2011 Slovakya Kupası'nda iki maça çıktı.

Ağustos 2011 tarihinde Öztürk, Belçika 19 yaş altı takımına yükseldi ve 2012 UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda oynadı. İlk millî golünü 7 Eylül'de 4-1 yenildikleri Türkiye 19 yaş altı maçında attı.

Şubat 2013 tarihinde bu sefer Türkiye 21 yaş altı millî takımına, Norveç maçı için çağrıldı,ama oyuna girme fırsatı olmadı. Mart 2013 tarihinde Portekiz 20 yaş altı ile yapılacak iki hazırlık maçı için Türkiye 20 yaş altı kadrosuna çağrıldı ve ilk maçta ikinci golü atarak takımının 2-1 kazanmasını sağladı. Sonrasında 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

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