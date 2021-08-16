Ebrar Karakurt'un sevgilisi kimdir? Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kimdir? İmge kimdir, kaç yaşında?

Tokyo 2020 olimpiyatlarında göğsümüzü kabartan Ebru Karakurt'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafı gündem oldu. Kız arkadaşıyla ilgili paylaşım yapan Ebrar Karakurt'un sevgilisi merak edildi. Bir çok hayranı Ebrar Karakurt'un sevgili kimdir? diye aratmakta. Peki, Ebrar Karakurt'un sevgilisi kimdir? Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kimdir? İmge kimdir, kaç yaşında? İmge hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye kadın voleybol milli takımının yıldızlarından Ebrar Karakurt'un Instagram paylaşımı olay oldu. Tokyo 2020 olimpiyatlarından sonra Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterecek olan Ebrar'ın kız arkadaşı ile beraber yaptığı paylaşımı sosyal medyada büyük bir ses getirdi. Peki, Ebrar Karakurt'un sevgilisi kimdir? Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kimdir? İmge kimdir, kaç yaşında? İmge hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EBRAR KARAKURT'UN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Türkiye kadın voleybol milli takımının yıldızlarından Ebrar Karakurt'un Instagram paylaşımı olay oldu. Tokyo 2020 olimpiyatlarından sonra Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda da boy gösterecek olan Ebrar'ın kız arkadaşı ile beraber yaptığı paylaşımı sosyal medyada büyük bir ses getirdi.

Ebrar'ın son olarak yaptığı paylaşım 16 saatte tam 163 bin beğeni alırken fotoğrafa da çok sayıda yorum yapıldı. İkilinin son zamanlarda aralarının küskün olduğu da bu fotoğrafın barışmayı sembolize ettiği şeklinde yorumlara neden oldu.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt'un babasının adı İsmail Karakurt'tur. Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Ebrar'ın boyu 1.96'dır. Smaça zıpladığında 3,21 m, bloğa çıktığında ise toplam boyu 3,10 metreye kadar çıkmaktadır.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge hakkında henüz bir bilgi yok. İkilinin bir süredir küs olduğu ve İmge'nin yurt dışında yaşadığı biliniyor.

Voleybola ilk olarak 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Ebrar, VakıfBank Spor Kulübü ile iki yıl üst üste hem gençler kategorisinde hem de yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

A milli takıma davet alan Ebrar, U23 Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olma başarısını elde etti. Aynı zamanda da U18 Milli Takımı ile mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Smaçör" ödülüne layık görüldü.

2018 senesinde VakıfBank A Takımı'na yükselen Ebrar, 1 Türkiye Lig Şampiyonluğu ve 1 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazandı. 2019 yılından 2021 yılının Nisan ayına kadar Türk Hava Yolları forması giyen Ebrar, 29 Nisan 2021 günü İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'a transfer oldu.

Ebrar Karakurt, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda son şampiyon Çin'i 3-0 yendiğimiz maçta da sahada yer aldı ve performansı ile göz doldurdu.