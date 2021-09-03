EA SPORTS FIFA Online 4, Türkiye'de!
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EA SPORTS FIFA Online 4, Türkiye'de!

EA SPORTS FIFA Online 4, Türkiye'de!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Electronic Arts'ın yeni oyunu FIFA Online 4 oyuncuların beğenisine sunuldu.

101XP firması, Electronic Arts tarafından PC için geliştirilen, oynaması ücretsiz EA SPORTS FIFA Online 4 oyununun resmi web sitesi üzerinden indirilip, oynanabileceğini duyurdu.

Yayınlanan açıklamada belirtilene göre Türkiye'deki oyuncular 1v1 Dereceli Maçlar, Teknik Direktörlük Modu, Lig Maçları ve özel maçlara erişim sağlayabiliyorlar. Ayrıca oyunun açılış versiyonunda oyun içi kulüpler ve farklı klasmanlardan futbolcular bulunuyor.

Bu klasmanlardan Live'da aktif olarak futbol oynayan futbolcular ve şu anki kulüpler, Club Heroes'da Maksimum genel puanları 98 olan en ünlü 200 futbolcu, World Hero Debut'da Oynadıkları milli takımlarındaki ilk maçlarında mükemmel performans ortaya koymuş veya Dünya Şampiyonasında harika performans sergilemiş aktif ve geçmiş yıldızlar ve Turkish Club Stars'da ise Türkiye'de aktif olarak futbol oynayan 60 ünlü futbolcu yer alıyor.

Tamamen Türkçeleştirilen oyunda, maç anlatımları tüm oyuncuların beğendiği Murat Kosova ve Nebil Evren ikilisi tarafından yapılıyor. Yapılan basın açıklamasında belirtilene göre Murat Kosova ses kayıt aşamasındaki süreci "Amacımız, özel ve özgün futbol atmosferini evinize getirmekti, umarım başarmışızdır" olarak yorumluyor. Aynı açıklamada Nebil Evren ise süreç hakkındaki yorumlarını, "Ben seslendirirken çok eğlendim, eminim sizler de oynarken çok eğleneceksiniz" şeklinde iletiyor.

Kaynak: Playerbros

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