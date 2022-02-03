EA, Battlefield 2042'nin hayal kırıklığı olduğunu kabul etti!

EA'nın uzun süredir devam eden askeri nişancı oyunu serisinin son oyunu Battlefield 2042, geçirdiği zor lansman sonrası kendini toparlayamadı. Uzun süredir satışlar hakkında açıklama yapmayan EA, Battlefield 2042 için açıklamada bulundu.

BATTLEFIELD 2042'NİN ZORLU LANSMANI

Lansmanda zorlu süreç geçiren BF2042, DICE'yi düzeltmeleri için aceleye getirdi ve daha da kötüsü, birçok Battlefield hayranı oyunun temel tasarım seçimlerinden bazılarını gerçekten umursamadı. Battlefield 2042'nin lansmandan hemen sonra Steam'de olumsuz yorumlara boğulmasında da açıkladığımız üzere, geleneksel Battlefield'dan çok farklı tasarım seçimleri göze battı.

BATTLEFIELD 2042 BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

EA CEO'su Andrew Wilson'ın yaptığı açıklamada, "Battlefield 2042'nin piyasaya sürülmesinin beklentileri karşılamadığını" açıkladı. Ayrıca bazı sorunlarının Covid-19 salgını sırasında evden çalışmanın zorluklarından ortaya çıktığını kabul etse de, hayranların geliştiricilerin formülde yaptığı bazı değişiklikleri umursamadığını da kabul etti.

"BATTLEFIELD HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Electronic Arts'ın CFO'su Blake Jorgensen ise çağrı sırasında Battlefield'ın düşük performanslarının şirketin genel serveti üzerinde çok az etkisi olduğunu söyledi. "Başlangıçta tahmin edildiği gibi, Battlefield serisinin bu yılki net rezervasyonlarının %10'undan önemli ölçüde daha azını ve gelecek yılki rezervasyonların %5'inin çok altında kalacaktı." dedi. "Özetlemek gerekirse, şirket tarihinin en büyük çeyreğini teslim ettik. FIFA güçten kuvvette geçer. Apex Legends olağanüstü bir büyüme göstermeye devam ediyor. Battlefield hayal kırıklığına uğradı, ancak geniş oyun ve canlı hizmet portföyümüz bizi herhangi bir oyunun etkisinden yalıtıyor."