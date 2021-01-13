E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj
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E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj

13.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:58
E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj

SİVAS'ta, isimsiz bir e-postadaki linke tıklayan R.A., telefonuna yüklenen casus yazılım üzerinden özel görüntülerini ele geçiren şüpheliler tarafından şantaj yapıldı.

SİVAS'ta, isimsiz bir e-postadaki linke tıklayan R.A., telefonuna yüklenen casus yazılım üzerinden özel görüntülerini ele geçiren şüpheliler tarafından şantaj yapıldı. Şüphelilerin 20 bin TL vermezse görüntülerini ailesi ve yakınlarına dağıtmakla tehdit etmesi üzerine R.A. polise gitti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla 4 şüpheli Gaziantep'te yakalandı.

Kent merkezinde oturan R.A., telefonuna gelen ve kimin gönderdiği belli olmayan isimsiz e-postayı açtı. Bir süre sonra mobil bankacılık hizmetini kullanamadığını fark eden kadın, bilmediği bir telefon numarasından, kendi telefonundaki özel görüntüleri gönderildi. Şüpheliler, R.A.'yı özel görüntülerini yakınları ve başkaları ile paylaşmak ile tehdit ederek. 20 bin TL istedi. Polise başvuran R.A., durumu anlatarak şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile kadına şantaj yapan şüphelilerin H.U., M.A., H.B. ve S.K. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin Gaziantep'te olduklarının tespit edilmesi üzerine iki ilin polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda zararlı yazılım yüklemede kullanılan çok sayıda dijital materyal, suç işlemek amacıyla kurdukları değerlendirilen matbaada geçersiz ibareli çok sayıda dolar, 200 TL'lik 4 bin 591 banknot halinde 918 bin 200 TL sahte para, tefecilik işlerinde kullanıldığı belirlenen POS makineleri ve şirket kaşeleri ile çok sayıda sahte belge ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.Şüphelilerin geliştirdikleri yazılımlar aracılığı ile özellikle kadınların telefonlarına e-posta ile casus yazılım yükleyerek özel görüntüler ve bilgilere ulaştıktan sonra tehdit ve şantaj yolu ile para istedikleri belirlendi.

Sivas'a getirilerek sorguya alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj
E-posta gönderilen kadına, 'casus yazılım' ile şantaj

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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