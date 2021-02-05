E-devlet şifresi nasıl alınır? E-devlet şifresi nasıl değiştirilir, şifre almak ücretli mi? Nasıl kullanılır?

E-devlet şifresi nasıl alınır? E-devlet şifresi nasıl değiştirilir, şifre almak ücretli mi? Kimler şifre alabilir? E-devlet şifresi almak için gerekli olan evraklar nelerdir? Nasıl kullanılır? Şifre nasıl değiştirilir? Şifreyi neden PTT dağıtıyor? E-devlet şifresi ücretli mi?

E-devlet şifresi nasıl alınır? E-devlet şifresi nasıl değiştirilir, şifre almak ücretli mi? Kimler şifre alabilir? E-devlet şifresi almak için gerekli olan evraklar nelerdir? Nasıl kullanılır? Şifre nasıl değiştirilir? Şifreyi neden PTT dağıtıyor? E-devlet şifresi ücretli mi? İşte detaylar haberimizde...

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.

KİMLER ŞİFRE ALABİLİR?

Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.

-15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

-Mavi kartlılar (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesinde belirtilen yabancı ülke vatandaşları),

-Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarınca verilmiş yabancı kimlik numarasına sahip yabancılar şifre alabilirler.

E-DEVLET ŞİFRESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

15 yaşını doldurmuş T.C. Vatandaşları üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu aşağıdaki kimlik belgelerinden birini ibraz ederek şifre alabilmektedir.

-Nüfus Cüzdanı,

-T.C. Yeni Kimlik Kartı,

-Nüfus Müdürlüğünce Verilmiş Geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

-Pasaport,

-Ehliyet (Sürücü Belgesi)

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL KULLANILIR?

turkiye.gov.tr adresini internet tarayıcınıza yazın. ( veya OIS veya Android marketten e-Devlet Kapısı mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirin.)

-Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" düğmesini tıklayın.

-Giriş sayfasına ilgili alanlara Kimlik numaranızı ve Şifrenizi yazın.

-PTT'den aldığınız geçici şifre ile ilk defa giriş yaptığınızda sistem sizi şifre değiştirme sayfasına yönlendirir. Bu sayfadaki kriterlere uygun olarak güvenli bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.

-Şifre belirleme işlemi tamamlandıktan sonra şifreniz kullanıma hazırdır, bu şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

-Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz. Güvenliğiniz için lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİREBİLİR?

Kullandığınız şifrenizi değiştirmek istediğinizde;

Şifreniz ile e-Devlet Kapısı'na giriş yapınız.

Kullanıcı menüsündeki "Şifremi Değiştir" düğmesini tıklayınız.

Açılan sayfada öncelikle kullanmakta olduğunuz geçerli şifrenizi yazınız.

Sayfadaki güvenli şifre oluşturma kurallarına uygun olarak belirlediğiniz yeni şifrenizi sonraki kutucuklara yazınız ve "Değiştir" düğmesini tıklayınız.

ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

PTT şubesine gitmeden şifrenizi yenileyebilmeniz için; cep telefonu numaranızı (veya profil sayfasında seçmiş olduğunuz şifre yenileme metoduna bağlı olarak cep telefonu numaranız ile beraber e-posta adresinizi ) profilinizde tanımlamış ve doğrulamış olmanız gerekmektedir.

Şifrenizi yenilemek için;

-Giriş sayfasındaki "Şifremi Unuttum" düğmesini tıklayınız.

-Başlangıç sayfasındaki seçeneklerden birini işaretleyerek "Devam Et" düğmesini tıklayınız.

-Kullanacağınız kimlik tipini seçerek " Kimlik No" ve "Kimlik Detay" sayfalarında istenen bilgileri ilgili kutucuklara yazınız.

- e-Devlet Kapısı'nda doğrulanmış iletişim bilgilerinizi yazınız.

-"Güvenlik Kodu" sayfasında cep telefonunuza ( ve e-posta adresinize) gönderilen doğrulama kodunu yazınız.

-Yeni şifre belirleyiniz.

-15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti e-Devlet Kapısı kullanıcıları ve mavi kartlı kullanıcılar bu şifre yenileme hizmetinden faydalanabilmektedir. Ancak yabancı kullanıcılar şifre yenileme hizmetinden faydalanamamaktadır.

CEP TELEFONU VE E-POSTA DOĞRULAMASI NASIL YAPILIR?

Şifre ile giriş yapınız.

Kullanıcı menüsünden "İletişim Seçeneklerim"i tıklayınız.

Cep telefonu ve e-posta kayıtlı değil ise, ilgili kısımlara cep telefonu numarası ve e-posta adresinizi yazınız.

Bir sonraki ekranda güvenlik için doğrulama tipi seçilerek kimlik bilgilerinizi yazınız.

Cep telefonu numaranıza ve e-posta adresinize gelen doğrulama kodlarını kutucuklara yazınız ve "Doğrula" düğmesine tıklayınız.

Kayıtlı ve doğrulanmış telefon numarası veya e-posta adresinin güncellenmesi için;

Hesabınızda kayıtlı olan cep telefonu numarası veya e-posta adresini silerek yerine güncel olan cep telefonu numaranızı ve/veya e-posta adresinizi yazıp "Güncelle" düğmesini tıklayınız.

Sonraki ekranda güvenlik için doğrulama tipini seçerek kimlik bilgilerinizi yazınız.

Güncel cep telefonu ve e-posta adresinizin bulunduğu satırda "Cep Telefonumu Şimdi Doğrula, E-Posta Adresimi Şimdi Doğrula" butonlarına basınız.

Cep telefonu numaranıza ve e-posta adresinize gelen doğrulama kodlarını kutucuklara yazınız ve "Doğrula" düğmesine tıklayınız.

ŞİFREYİ NEDEN PTT DAĞITIYOR?

Tüm Türkiye vatandaşlarına hizmet sunması hedeflenen e-Devlet Kapısı şifrelerinin olabildiğince geniş bir vatandaş grubuna ulaştırılabilmesi ve erişimin kolay olması büyük önem taşımaktadır.

PTT Genel Müdürlüğü, yurt genelinde en yaygın dağıtım ağına sahip kurum olarak bu amaca hizmet etmektedir. Bütün vatandaşlarımıza ulaşma imkânına sahip bir kurum olarak şifre dağıtımının, aynı zamanda bir kamu kuruluşu da olan PTT tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yüz yüze kimlik doğrulama, e-Devlet Kapısında güvenli şifre uygulamalarının bir parçasını oluşturmaktadır. Güvenlik açısından kimlik doğrulamanın yüz yüze yapılması açık bir gereklilik olup sizin yerinize başka birisinin bu şifreleri almasının önüne geçilmesi için de önem arz etmektedir.

Bunun yanı sıra, ofis ve şube sistemleri ile gerekli tecrübeli personele ve yeterli iletişim altyapısına sahip olan PTT, pek çok kamu kurumuna ve özel firmaya da benzeri hizmetler sunmaktadır.

E-DEVLET ŞİFRESİ ÜCRETLİ Mİ?

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.