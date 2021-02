E-devlet şifremi unuttum telefon numaram değişti! E-devlet şifresi alma

e devlet şifre alma işlemi yapmak isteyen kullanıcıların, sisteme giriş yapması gereklidir. E devlet sistemine giriş işin kullanılan e devlet şifresi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… E-devlet şifremi unuttum telefon numaram değişti! E-Devlet iletişim, mesajla e-devlet şifresi alma, PTT e-devlet şifresi alma internet işlemleri hakkında detaylar...

E DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM!

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

– Bunun için şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

– Sonrasında sizden istenen bilgiler Kimlik Tipi, T.C. Kimlik No, Seri No, Cüzdan No, Yakınınıza ait T.C. Kimlik No. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

– Daha sonraki sayfada sizden istenen bilgiler anne adı, baba adı, kayıt no. Bilgileri girip yeniden devam edin.

– Sonra cep telefonu numaranız ile doğrulama kodu istenecektir.

– Tüm bu işlemlerden sonra yeniden şifre alabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

Ptt'den E devlet şifresi nasıl alınır?

E-Devlet Kapısı şifre zarfını T.C. Kimlik numaranızın yazılı olduğu geçerli bir kimlik kartınızla (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Evlilik Cüzdanı, Mavi Kart, Çalışma İzin Belgesi, Avukat Kimliği, Hakim-Savcı Kimliği) birlikte tüm PTT Merkezlerimizden ve yetkilendirilen PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM - TIKLAYINIZ



E-Devlet iletişim



Bu durumlarda öncelikle Hızlı Çözüm Merkezi sayfasını inceleyiniz, eğer sorunuza cevap bulamaz iseniz, e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi'ne ulaşmak için "İletişim Formu" sayfasında bulunan formu doldurabilir, tüm mobil ve sabit telefonlardan 160'ı arayabilir veya bilgi@turkiye.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek E devlet şifresini temin edebilirsiniz.

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.

İNTERNET BANKACILIĞI İLE E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilirsiniz.

ŞİFRE UNUTULUNCA NASIL YENİ ŞİFRE ALINIR?

E-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM

