Dwayne Johnson kimdir? Dwayne Johnson nereli, kaç yaşında? Dwayne Johnson filmleri The Rock olarak bilienen aksiyon filmlerinin aranan ismi Dwayne Johnson, güreşçi Rocky Johnson'ın oğludur. Aynı zamanda dedesi de profesyonel güreşçidir. Kariyerine futbol ile adım attı. 2019 yılında da Lauren Hashian ile evlendi. Dwayne Johnson hayatı, biyografisi...

Dwayne Douglas Johnson tam adına sahip oyuncu, Amerika'da doğdu ve profesyonel güreşçidir. 2007 yılında ilk evliliğini gerçekleştirdiği Dany Garcia'dan boşandı. Bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi. Hızlı ve Öfkeli film serisiyle anılan Dwayne Johnson kaç yaşında?

DWAYNE JOHNSON KİMDİR?

Johnson, 2 Mayıs 1972 tarihinde Hayward'da dünyaya geldi. 1996 yılında güreşe başladı. Mayıs 1997 yılında Dany Garcia ile evlendi. 1999 yılında oyunculuğa başladı. 14 Ağustos 2001 yılında "Simone Alexandra" adında bir kızı dünyaya geldi.

Başarılı oyuncu, 2004 yılında güreşi bıraktı ve oyunculuğa ağırlık verdi. 2007 yılında ilk eşi Dany Garcia'dan boşandı. 2009 yılında babası aracılığıyla Kanada vatandaşlığı aldı. 14 Şubat 2011 tarihli Raw şovunda The Rock'ın (Dwayne Johnson) WrestleMania 27'de konuk olarak ortaya çıkacağı açıklandı. The Rock tam 7 yıl aradan sonra güreşe geri döndü. Ayrıca bu etkinlikte yer almadan önce son olarak da Survivor Series 2011 etkinliğinde John Cena'nın isteği üzerine takım olup The Miz ve R-Truth'a karşı galibiyet sağlamış oldular.

WrestleMania 32'de 6 saniyede Erick Rowan'ı yenerek rekor kırdı ve ardından John Cena ile The Wyatt Family'e saldırırlar. 16 Aralık 2015 yılında "Jasmine" adında bir kızı dünyaya geldi. 17 Nisan 2018 yılında "Tiana Gia" adında bir kızı dünyaya geldi. 3 Ağustos 2019 yılında profesyonel güreşten emekli olduğunu açıkladı. 18 Ağustos 2019 yılında Hawaii'de Lauren Hashian ile evlendi. 15 Ocak 2020 yılında babasını kaybetti.

FİLMLERİ

1999 - Beyond the Mat

2001 - The Mummy Returns

2001 - Longshot

2002 - The Scorpion King

2003 - The Rundown

2004 - Walking Tall

2005 - Be Cool

2005 - Doom

2006 - Southland Tales

2006 - Gridiron Gang

2007- Reno 911!: Miami

200 7 - The Game Plan

2008 - Get Smart

2009 - Race to Witch Mountain

2009 - Planet 51

2010 - Tooth Fairy

2010 - Why Did I Get Married Too?

2010 - The Other Guys

2010 - You Again

2010 - Faster

2011 Fast Five

2012- Journey 2: The Mysterious Island

2013 - Snitch

2013 - G.I. Joe: Retaliation

2013 - Pain & Gain

2013 - Fast & Furious 6

2013 - Empire State

2014 - Hercules Hercules

2015 - Furious 7 Luke Hobbs

2015 - San Andreas

2016 - Central Intelligence

2016 - Moana

2017 - The Fate of the Furious

2017 - Baywatch

2017 - Jumanji: Welcome to the Jungle

2018 - Rampage

2018 - Skyscraper

2019 Fighting with My Family Kendisi Ayrıca yönetici yapımcı

2019 - Hobbs & Shaw

2019 - Jumanji: The Next Level

2021 - Jungle Cruise