Dwayne Johnson filmler? Dwayne Johnson kimdir? Dwayne Johnson nereli? Dwayne Johnson filmleri nerelidir?

DWAYNE JOHNSON KİMDİR?

2 Mayıs 1972 doğumlu Dwayne Douglas Johnson, Hayward Amerikalı oyuncuyapımcı, eski profesyonel güreşçi ve eski Amerikan futbolu oyuncusudur. Dwayne Douglas Johnson, 2 Mayıs 1972 yılında Hayward, Kaliforniya'da dünyaya geldi. 1996 yılında güreşe başladı. Mayıs 1997 yılında Dany Garcia ile evlendi. 1999 yılında oyunculuğa başladı. 14 Ağustos 2001 yılında "Simone Alexandra" adında bir kızı dünyaya geldi. 2004 yılında güreşi bıraktı ve oyunculuğa ağırlık verdi. 2007 yılında Dany Garcia'dan boşandı. 2009 yılında babası aracılığıyla Kanada vatandaşlığı aldı. 14 Şubat 2011 tarihli Raw şovunda The Rock'ın WrestleMania 27'de konuk olarak ortaya çıkacağı açıklandı. The Rock tam 7 yıl aradan sonra güreşe geri döndü. Dönüşü sırasında 20 dakikalık bir konuşma yaptı. Rock; John Cena ve The Miz'e "Big fat bowl of fruity pebbles" yani "büyük yağlı meyveli çakıl kasesi" olarak tepki yaratmak amaçlı dalga geçerek eleştirdi. Bu şekilde The Rock, John Cena ile olan çekişmesinin sinyallerini vermiş oldu. 3 Nisan 2011 WrestleMania 27'de konuk olan Rock; John Cena ve The Miz'in maçına Karışarak The Miz'in galip gelmesini sağlayınca The Rock ve John Cena çekişmesi kesinleşmiş oldu.

Hemen ardından ertesi günkü Raw programında John Cena ve The Rock yüzleşerek 1 Nisan 2012 yılında düzenlenecek olan WrestleMania 28 etkinliğinde The Rock'ın maç teklifi etmesi üzerine etkinlikte yer alacakları da kesin olarak doğrulanmış oldu. Ayrıca bu etkinlikte yer almadan önce son olarak da Survivor Series 2011 etkinliğinde John Cena'nın isteği üzerine takım olup The Miz ve R-Truth'a karşı galibiyet sağlamış oldular. Bu maç The Rock ve John Cena'nın 2011 yılındaki son maçı oldu. 5 ay sonra 1 Nisan 2012 tarihli WrestleMania 28 etkinliğinde John Cena ve The Rock bir kez daha karşılaştı. Bu maçı The Rock'ın John Cena'ya bitirici hareketi "Rock Bottom" yapması üzerine The Rock kazandı. The Rock, Raw'ın 1000. bölümünde CM Punk'a WWE Şampiyonluğuna karşı Royal Rumble 2013'te güreşmesini söyledi, ve oldu. The Shield maça karışarak CM Punk kazandı. Ama hile olduğu için yine maç yaptılar ama Punk, "The People's Elbow" hareketine maruz kalarak maçı kaybetti. Elimination Chamber gününde CM Punk ve The Rock tekrar karşılaştı ve The Rock kazandı. CM Punk da kemeri çaldı. Ertesi gün Raw'da Rock kendi tasarladığı yeni bir WWE kemeri ile geldi. The Rock, WrestleMania 29'da John Cena ile (Royal Rumble kazanması sayesinde) güreşti ve kemeri John Cena'ya kaptırdı.

Ekim 2014 yılında bir geceliğine sürpriz dönüş yaparak Rusev'e saldırdı. WrestleMania 32'de 6 saniyede Erick Rowan'ı yenerek rekor kırdı ve ardından John Cena ile The Wyatt Family'e saldırırlar. 16 Aralık 2015 yılında "Jasmine" adında bir kızı dünyaya geldi. 17 Nisan 2018 yılında "Tiana Gia" adında bir kızı dünyaya geldi. 3 Ağustos 2019 yılında profesyonel güreşten emekli olduğunu açıkladı. 18 Ağustos 2019 yılında Hawaii'de Lauren Hashian ile evlendi. 15 Ocak 2020 yılında babasını kaybetti.

DWAYNE JOHNSONYAŞAMI VE KARİYERİ

Dwayne Johnson profesyonel güreşçi Rocky Johnson'ın oğlu olarak, Hayward, Kaliforniya'da doğdu. Annesi Ata Johnson (kızlık soyadı Maivia) dır. Dedesi, profesyonel güreşçi" Yüksek Şef "Peter Maivia'dır. Ailesi ABD'ye dönmeden önce İlköğretim Okulu Richmond Road'a katıldı. Honolulu, Hawaii Başkan William McKinley Lisesi'nde 10. sınıfı bitirdi. Johnson Doğu Penn Konferansı Bethlehem Özgürlük Lisesi'nde futbol oynamaya başlayınca, bu sayede futbola olan ilgisi artmış ve kariyerinde ilk futbolculuğa adımını atmıştır.

