Düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı

Düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzun süredir Sezer Dermenci ile aşk yaşayan modacı Ivana Sert, bir süredir tatilin tadını çıkartıyor. Bir çocuk annesi Ivana Sert, önceki gün İzmir Çeşme'de objektiflere yansıdı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Yaz ayının büyük bölümünü sevgilisi Sezer Dermenci ile İzmir'de geçiren ve kalan zamanında yoğun iş temposundan dolayı sık sık İstanbul'a gelen Ivana Sert, Çeşme'de tatil yapıyor. 2011 yılında sona eren Yurdal Sert ile evliliğinden Ateş adında bir oğulları olan Ivana Sert, önceki gün The Beach Of Momo'da görüntülendi.

41 yaşındaki ünlü modacı, bir arkadaşı ile beraber beach'e gelir gelmez şezlonga oturup hazırlandıktan sonra denize girdi. Daha fazla sıcak havaya dayanamayan Ivana Sert, bu kez tek başına kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Geçtiğimiz aylarda kasımda nikah masasına oturmayı planladığını açıklayan Ivana Sert, duşunu aldıktan sonra şezlonguna geçerek güneşlendi.

Düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı
Düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden John Kirby Devlet Bahçeli Vladimir Putin Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Düzgün fiziğiyle tüm bakışları üzerine topladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 12:22:17. #1.15#

title