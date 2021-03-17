Düzce Üniversitesi'nin 15. yıl belgeseli gösterime sunuldu

Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) 15. kuruluş yıl dönümü kapsamında belgesel gösterimi yapıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 17 Mart 2006 tarihinden bugüne kadar değer üretme felsefesi ışığında bilimsel araştırmaları, katma değerli çalışmaları, bölgesel kalkınmaya katkılarıyla bir fidandan bir çınara dönüşen DÜ'nün, "15. Yıl Belgeseli Gösterimi"nin Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, üniversitenin temelinin sağlam olduğunu belirterek, yapısında sürekli iyileştirme felsefesi, hukuktan bir milim şaşmama prensibi, şeffaflık ve çeviklik olduğunu ifade etti.

DÜ'nün sadece aklı ve kalbiyle değil ruhuyla seven insanlar tarafından kurulduğunu ve hala bu anlayışla yönetildiğini dillendiren Şerifoğlu, "Başarıyla hayata geçirdiğimiz bu model, ülkemizin farklı alanlarına, farklı kurumlarına örnek olsun. Düzce Üniversitesi'nin 15. yılı ve her günü kutlu olsun." dedi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise üniversitenin geldiği yerin çok kıymetli olduğunu belirterek ulusal ve uluslararası başarılarla adından söz ettirdiğine dikkati çekti.

"Tohum at bitmeyen toprak utansın" felsefesiyle hareket ettiklerini söyleyen Çakar, bu başarıların insana ve yaşama dokunan emeklerin sonucu oluştuğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından belgesel gösterimine geçildi.

DÜ 15. Yıl Belgeseli ile dönemin tanıklarının ağzından ve tarihsel belgeler eşliğinde DÜ'nün kuruluşundan bugüne gelen başarı hikayesi konuklarla paylaşıldı.

Belgesel gösterimine Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, davetli konuklar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever