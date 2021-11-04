Düzce Üniversitesi'ne Kızılay'dan gümüş madalya ve madalya beratı

DÜZCE (İHA) - Türk Kızılay'ı, bölgesel bazda kan bağışı ile ilgili proje ve iş birliği çalışmalarına önemli destek ve katkılarından dolayı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık imzalı gümüş madalya, madalya beratı ve gümüş levha takdim etti.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Mustafa Bilgin, Şube Yetkilisi Nuray Tekin ve Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Deniz Yomra, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret ederek, Düzce Üniversitesi'nin kan bağışındaki değerli katkıları için gümüş madalya, madalya beratı ve gümüş levha takdiminde bulundu.

2019 yılında Düzce Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile öğrenci yurtlarında toplam 1490 ünite kan bağışı toplandığı için Türk Kızılay'ı Düzce Üniversitesi'ni, bu belgeleri takdim etmeye layık buldu.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 153 yıldır her koşulda topluma yardım elini uzatan ve bir iyilik hareketine dönüşen Türk Kızılay'ına teşekkür ederek, Düzce Üniversitesi'nin her zaman Türk Kızılay'ına iş birliği içerisinde katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı. - DÜZCE

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