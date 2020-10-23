Düzce'de ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu
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Düzce'de ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu

23.10.2020 00:39 | Son Güncelleme: 23.10.2020 00:42
Düzce'de ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu

Düzce'de kestane toplamaya gittiği ormanda kaybolan 55 yaşındaki kadına, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Düzce'de kestane toplamaya gittiği ormanda kaybolan 55 yaşındaki kadına, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Beyköy beldesinde yaşayan Şerife Aydın, kestane toplamak amacıyla öğle saatlerinde evinden ayrıldı.

Ormanlık alanda yolunu kaybeden kadın, akşam saatleri yaklaştığında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine Düzce AFAD koordinesinde bir araya gelen Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ve AFAD Gönüllüleri Derneği üyesi 36 kişilik ekip, Beyköy Jandarma Komutanlığında toplandı.

Bölgedeki orman alanların tespitinin ardından ekipler, jandarmanın koordinesinde 11 araçla farklı bölgelere ayrılarak arama çalışması başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli köpek timinin de katıldığı müşterek arama neticesinde Aydın, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Derdin köyü Hamamdağı mevkisinde bulundu.

Ormanda beklerken oldukça korktuğu gözlenen kadın, ateş yakarak ısıtıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Şerife Aydın, ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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