Düzce'de dronlu 'lastik ve motor yağı yakma' denetimi
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Düzce'de dronlu 'lastik ve motor yağı yakma' denetimi

03.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:59
Düzce'de dronlu 'lastik ve motor yağı yakma' denetimi

DÜZCE'de, lastik ve atık motor yağı yakılmasının hava kirliliğine önemli ölçüde etkisi olduğu tespit edilince lastik ve motor yağı yakanlara karşı dronla denetlemeler başladı.

DÜZCE'de, lastik ve atık motor yağı yakılmasının hava kirliliğine önemli ölçüde etkisi olduğu tespit edilince lastik ve motor yağı yakanlara karşı dronla denetlemeler başladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre Düzce'nin havası en üst seviyede kötü çıkınca Düzce Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ortak çalışmasıyla Düzce'ye mobil hava kalitesi izleme araçları getirildi. Yapılan ölçümlerde fabrikalar, evlerde kullanılan yakıtlar ve araçların yanı sıra en önemli kirleticinin yakılan lastik ve atık motor yağları olduğu tespit edildi. 

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri dron ile denetimler yaparak lastik yakılan bölgeleri tespit etmeye başladı. Yapılan denetimlerde lastik yakıldığı tespit edilen alanlara Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edilerek yanan lastikler söndürülmeye başlandı. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada hava kirliliğine çok fazla etkisi olan lastik ve atık yağ yakmada denetimlerin sıklaştırıldığı lastik yakanlara Çevre Kanunu gereği 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağını bildirildi.   Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Özellikle sanayi sitelerinde ısınmak için yakılan yağ ve lastikler. Bunun hava kirliliğine çok büyük etkisi var. Bunların sayısal değerlerini tespit ettik. Yüzde 22 ile 30 arasında bir orana sahipler. Önümüzdeki günlerde bunların üzerine gideceğiz. Ben özellikle esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan motor yağı ve lastik yakmamalarını rica ediyorum" dedi. 

Düzce'de dronlu 'lastik ve motor yağı yakma' denetimi
Düzce'de dronlu 'lastik ve motor yağı yakma' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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