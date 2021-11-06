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Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

AA / Murat Ataseven - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde devrilen traktörün altında kalarak yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yusuf Can K'nin kullandığı 14 AU 069 plakalı traktör, Taşaltı mevkisi alt yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve yanında bulunan arkadaşı Abdülkadir D. ters dönen traktörün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı

AA / Murat Ataseven - Son Dakika Haberleri
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