DÜZCE (İHA) - Düzce'de deprem tatbikatı yapıldı

DÜZCE - Düzce'de Deprem Haftası kapsamında düzenlenen tatbikata katılan binlerce öğrenci, deprem sırasında neler yapılması gerektiğini öğrendi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Bu kapsamda Düzce'de de düzenlenen tatbikat, protokol üyelerinin katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Saatler 11.30'u gösterdiğinde çalan sirenler sonrasında protokol üyeleri ve öğrenciler çök-kapan-tutun uygulamasını gerçekleştirdi. Gelen ikinci siren sesiyle depremin sona erdi. Okullardan düzenli şekilde çıkılarak, güvenli alanlarda toplanıldı. Daha sonra öğrenciler okul bahçesinde çadır kurdu, yangın söndürme etkinlikleri gerçekleştirdi.

"3 bin 698 sınıfımızda tatbikat yapıldı"

Tatbikatı takip eden Düzce Valisi Cevdet Atay, "Tüm ülkede olduğu gibi Düzce'mizde de saatler 11.30'da 3 bin 698 sınıfımızda deprem ve tahliye tatbikatımızı gerçekleştirdik. Amacımız, çocuklarımızın deprem bilincini en iyi şekilde öğrenmesi ve bu konuda hazırlıklı olmasıydı. Ülke genelinde olduğu gibi Düzce'mizde de tatbikatımızı başarıyla gerçekleştirdik. Çocuklarımız çok heyecanlandılar ama herkes bunun ne anlama geldiğini, bu tahliyenin ne kadar önemli olduğu bilinciyle hareket etti. Akabinde de burada çadırımız kuruldu. Öğrencilerimiz o konuda da hazırlıklı olsunlar diye bu görevi verdik. Bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik. Bunların hepsi hayatın gerçekleri. Özellikle AFAD ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Düzce'de toplamda 313 okul binasında 69 bin 681 öğrenci ve 5 bin 983 öğretmen tatbikatlara katıldı.