Düzce'de akaryakıt istasyonunda araç yıkamada kullanılan suyun aniden ısınması üzerine inceleme başlatıldı
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Düzce'de akaryakıt istasyonunda araç yıkamada kullanılan suyun aniden ısınması üzerine inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de akaryakıt istasyonunda araç yıkamada kullanılan suyun aniden ısınması üzerine inceleme başlatıldı

Düzce'de, bir akaryakıt istasyonunda daha önce araç yıkamada kullanılan yer altı suyunun aniden ısınmasının sebebi uzmanlarca araştırılıyor.

Düzce'de, bir akaryakıt istasyonunda daha önce araç yıkamada kullanılan yer altı suyunun aniden ısınmasının sebebi uzmanlarca araştırılıyor.

D-100 Karayolu Çoban kavşağı mevkisinde akaryakıt istasyonunda sondaj yöntemiyle çıkarılan yer altı suyunun aniden ısındığını fark eden istasyon sahibi Fahrettin Yıldırım, durumu Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı'ya iletti.

Bunun üzerine istasyona gelen DÜBİT yetkilileri, analiz için sudan örnek aldı.

Suyun 38 dereceye ulaştığını belirleyen yetkililer, ısının sebebini bulmak için incelemelerini sürdürüyor.

"38 dereceye ulaşmış bir ısı var"

DÜBİT Müdürü Hasırcı, AA muhabirine, örneği alınan suyun merkezde incelemeye alındığını söyledi.

Suda termal bir kaynak veya bir karışım olup olmadığının birkaç gün içinde netlik kazanacağını anlatan Hasırcı, "Gerekli inceleme dün itibarıyla başlatıldı. Mikrobiyolojik incelemelerimizi tamamlamadan bir tanıya varmak mümkün değil. Sadece şu an için aniden ısınan bir su ve 38 dereceye ulaşmış bir ısı var." dedi.

İstasyon sahibi Fahrettin Yıldırım da suyun ısınmasına şaşırdıklarını, sonra deprem habercisi olabileceği düşüncesiyle korktuklarını dile getirerek, "Hocalarımız baktı, inceledi. Bugün biraz daha ısındı sanırım ve tazyikli su geliyor. İnşallah benim düşündüğüm gibi deprem belirtisi değil de hocalarımızın düşündüğü gibi bir sıcak su kaynağıdır. Depremle alakalı bir durum olursa çok üzülürüz. Hayırlı haberleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suyun yaklaşık 4 yıldır araç yıkamada kullanıldığını aktaran Yıldırım, "Arkadaşımız abdest alırken suyun ısındığını fark etti. Bu muslukta sıcak su bağlı değil." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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