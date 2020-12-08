Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken YouTuber Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Özaslan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.