Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı
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Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı

08.12.2020 22:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:29

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken YouTuber Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Özaslan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yaz aylarında sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü YouTuber Duygu Özaslan, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen basketbolcu Can Maxim Mutaf'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile birlikte el ele görüntülendikten sonra aşklarını gizlemeyen ikili, artık sık sık kamera karşısına geçiyor. Zaman zaman sevgilisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan Özaslan, bunlara bir yenisini ekledi.

"SENİNLE KARANTİNA" NOTUNU DÜŞTÜ

Sevgilisiyle evde çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü YouTuber, bu karelere, "Seninle karantina" notunu düştü. 29 yaşındaki Özaslan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları 'Seninle karantina' notuyla paylaştı
Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları 'Seninle karantina' notuyla paylaştı
Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları 'Seninle karantina' notuyla paylaştı
Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları 'Seninle karantina' notuyla paylaştı
Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları 'Seninle karantina' notuyla paylaştı
Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları 'Seninle karantina' notuyla paylaştı

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Haber Yorumları (1)
BUNLAR KİM YA: kim abi bunlar?
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