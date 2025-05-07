Duygu German olayı nedir? Sosyal medya fenomeni Duygu German takip edildiği o anları paylaştı!

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Duygu German, son açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir sessizliğini koruyan fenomen isim, hakkında merak edilen olayla ilgili ilk kez konuştu. "Duygu German olayı nedir?" sorusu sosyal medyada trend olurken, yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatan German'ın açıklamaları dikkat çekti. İşte, Duygu German'ın yaşadığı süreçle ilgili merak edilenler…

DUYGU GERMAN OLAYI NEDİR?

Sosyal medya fenomeni Duygu German, uzun süredir yaşadığı rahatsız edici bir durumu ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada German, tanımadığı bir erkek tarafından yaklaşık bir yıldır sistematik şekilde takip edildiğini ve tacize uğradığını açıkladı.

Duygu German olayı nedir

Açıklamasında, bu kişinin kendisine yönelik saplantılı davranışlar sergilediğini belirten Duygu German, şahsın yalnızca dijital platformlarda değil, fiziksel olarak da yaşam alanına kadar girdiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sırasında bu kişinin evi, spor salonu gibi sık gittiği yerlerin çevresinde dolaştığını aktaran Duygu German, spor salonuna giriş çıkış saatlerine kadar öğrenildiğini ve o saatler içerisinde sistematik olarak takip edildiğini dile getirdi.

Duygu German

Bu durumun yalnızca kendisini değil, yakın çevresini de olumsuz etkilediğini vurgulayan German, uzun süredir maruz kaldığı psikolojik baskının artık dayanılmaz bir boyuta ulaştığını dile getirerek, yaşadığı bu süreçte ciddi anlamda yıprandığını söyledi.

Duygu German'ın "Bana bir şey olursa muhtemelen bu insan yüzünden" şeklinde yaptığı açıklamalar kısa süre içerisinde hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

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