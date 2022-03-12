BALIKESİR (İHA) - - Düşmanın kabusu Tülütabaklar sokaklara indi

Tülütabaklar hem korkuttu hem güldürdü

Küçükler tülütabaklandan korktu yetişkinler güldü

BALIKESİR - Balıkesir'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de görülmeye alışılan Tülütabaklar, bu kez festival için sokaklara çıktı. Balıkesirin simgesi tülütabaklar, 'Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali' kapsamında şehir turu attı.

Milli Mücadele yıllarında Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için vücutlarını kurumla boyayıp, üzerlerine de keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan takıp ellerine aldıkları değneklerle korkutucu bir görünüm sağlayan ve 'Tülütabak' olarak adlandırılan yerel kahramanlar, ilgi odağı oldu. Tülütabaklar kortejinde heyecanlı bekleyen vatandaşların yanı sıra korku dolu gözlerle bekleyen çocuklarda vardı. Tülütabaklar, Milli Kuvvetler Caddesi'nden Ali Hikmet Paşa Meydanına yürüdü. Milli kuvvetlerde yürüyerek eğlenceli vakit geçiren tülütabaklar havadan drone ile görüntülendi. Valilik önünde son bulan gösteri Altıeylül Belediye başkanı gelen vatandaşlara ve değerli protokol'e teşekkür etti.

Altıeylül Belediyesi Başkanı Hasan Avcı İHA'ya yaptğı özel açıklamada "Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'de düşman işgali sürecinde kuru tabakların yaptığı katkı bizim Balıkesir için ayrı bir önem arz ediyor" dedi. Başkan Avcı, "İnşallah oyunumuzla birlikte festivalimizi sonuçlandırmış olacağız. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'de düşman işgali sürecinde tülütabakların yaptığı katkı bizim Balıkesir için ayrı bir önem arz ediyor. Onun için biz yaptığımız bu tiyatro festivalinin ilk adına tülü tabak olarak koyalım ve böyle yürüsün istedik. Güzel bir festivali de vatandaşlarımızın da yoğun katılımı ve vatandaşlarımızın da bu konuda bize gösterdikleri bu talep de bizi mutlu etti. inşallah devamı gelecek geleneksel bir hale geleceğine inanıyoruz. Bir taraftan Altıeylül'de yaşayan vatandaşlarımızı kültürel açıdan doyururken diğer taraftan milli kahramanlarımızın da ulusal bir noktaya gelerek bu tabakların bütün Türkiye tarafından tanınması düşüncesiyle saygılar sunuyorum, dedi.

Vatandaşlar da tülütabaklara büyük ilgi gösterdi. Çocuklar tülütabakların görüntüsünden korkarken, vatandaşlar ise fotoğraf çektirdi.

Tülütabak kimdir

Milli Mücadele yıllarında Balıkesir'de düşman askerlerine karşı direnç gösteren, milli toplantıların yapılmasına kolaylık sağlayan yerel kahramanlardır.