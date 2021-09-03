Dünyanın tek Zurna festivali 6 Eylül'de başlıyor
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Dünyanın tek Zurna festivali 6 Eylül'de başlıyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Dünyanın tek Zurna festivali 6 Eylül'de başlıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan dünyanın tek Uluslararası ZurnaZen Festivali 6 Eylül 2021 günü başlıyor.

Dünyanın tek Zurna festivali 6 Eylül'de başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan dünyanın tek Uluslararası ZurnaZen Festivali 6 Eylül 2021 günü başlıyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivali 6 Eylül tarihinde başlayacak. Uluslararası ZurnaZen Festivaline 18'i Türk 4'ü yabancı toplam 22 zurna üstadı katılacak. Festivalin Menteşe ayağında Sakiler yer alırken Marmaris ayağında ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.

Dünya'da sadece Muğla'da yapılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Uluslararası ZurnaZen Festivali başlıyor. Bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivali 6 Eylül Pazartesi günü Menteşe'de Prof. Dr. Şadan Gökovalı açık hava tiyatrosunda başlayacak. 7 Eylül Salı günü Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı, 8 Eylül Çarşamba günü Datça Cumhuriyet Meydanı ve 9 Eylül Perşembe günü Milas Atapark meydanında gerçekleşecek.

22 Zurna Üstadı Sahne Alacak

Uluslararası ZurnaZen Festivalinde 22 zurna üstadı sahne alacak. 22 zurna üstadının 18'i Türk 4'ü yabancı zurna üstadı oluşturuyor. 4 gün sürecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivalinin Sanat Yönetmenliğini Ünal Yürük yapacak.

Festivale Türkiye'den Adem Yılmaz, Ahmet Şevket Kaya, Ali Özer, Buğra Kutbay, Deniz Yıldız, Erman Çalgıcı, Ersin Sergen, Eyüp Girgin, Göksel Güçlü, Gürkan Girgin, Halil Çokyürekli, Ünal Yörük, Yılmaz Sergen, Barış Kop, Barış Cem Sungur, Halil Çeşmecioğlu, Kenan Berke Özer,Mert Can Oktay, Numar Barış Eriş, Sezgin Yaman, Tolga Akkaya, Ufuk Çağlar Yörük, Umur Mereç Öztürk ve Yunus Atış katılacak. Uluslararası ZurnaZen Festivaline Abdı Sulımanov Makedonya'dan, Demir Kurtov Bulgaristan'dan, Fagan Alasgarov Azerbaycan'dan ve Manuel Sabate Benach İspanya'dan katılacak.

Hüsnü Şenlendirici Marmaris'te sahne alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası ZurnaZen Festivalinin 7 Eylül Marmaris ayağında ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici sahne alacak.

Dünyanın tek Zurna festivali 6 Eylül'de başlıyor
Dünyanın tek Zurna festivali 6 Eylül'de başlıyor
Dünyanın tek Zurna festivali 6 Eylül'de başlıyor
Dünyanın tek Zurna festivali 6 Eylül'de başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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