Dünyanın kavanoz kapağı ihtiyacının yüzde 10'unu Türkiye karşılıyor
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Dünyanın kavanoz kapağı ihtiyacının yüzde 10'unu Türkiye karşılıyor

Dünyanın kavanoz kapağı ihtiyacının yüzde 10'unu Türkiye karşılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaklaşık 25 milyar adet olan dünya kavanoz kapağı piyasasının ihtiyacının yüzde 10'unu Türkiye karşılamak üzere.Dördü yurt dışında olmak üzere toplamda 20 fabrika ile üretim yapan Sarten Ambalaj, Doğu Avrupa'da Bulgaristan, Batı Avrupa'da ise Hollanda merkezli büyüyecek.

Yaklaşık 25 milyar adet olan dünya kavanoz kapağı piyasasının ihtiyacının yüzde 10'unu Türkiye karşılamak üzere.

Dördü yurt dışında olmak üzere toplamda 20 fabrika ile üretim yapan Sarten Ambalaj, Doğu Avrupa'da Bulgaristan, Batı Avrupa'da ise Hollanda merkezli büyüyecek. Bulgaristan'da iki fabrika ile 350 kişiye istihdam sağlayan ve komşu ülkeden Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Avusturya ve çevre ülkelere ihracat yapan şirket, buradaki fabrikalarında metal, gıda ve endüstriyel ambalaj üretimi yapıyor.

Türkiye'nin metal ve plastik ambalaj özelinde global markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, Bulgaristan'daki üretimin yüzde 75'inin ihraç edildiğini, iki fabrikanın bu yılki ciro hedefinin ise 36 milyon Euro olduğunu söyledi.

Bulgaristan'da toplam üretimin yüzde 75'i Avrupa'ya ve çevre ülkelere

Bulgaristan'da Plevne'de ve geçen yıl Ağustos ayında bünyelerine kattıkları Lyaskovets fabrikalarında üretim yaptıklarını söyleyen Sarıbekir, "Bulgaristan'ın en büyük metal ambalaj üreticisi konumundayız. Plevne fabrikasındaki üretim 2002'de başladı. Burada metal, gıda ve endüstriyel ambalaj yapıyoruz. İkinci fabrikamızı da geçen yıl bünyemize kattık. Bu ülkedeki üretimimizin yüzde 75'ini Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Avusturya ve çevre ülkelere ihraç ediyoruz. Bu ülke Avrupa'ya yakınlığı açısından bizim büyüme merkezlerimizden biri oldu. Bulgaristan'da üretim yaptığımızda 'Made in Europe' ibaresi alıyorsunuz. Geçen yıl satın aldığımız Lyaskovets fabrikamıza 20 milyon Euro tutarında ek bir yatırım yapacağız. Bulgaristan'daki fabrikalarımızın bu yılı 36 milyon Euro ciro ile kapatacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, "Pandemi ile ihracatımızın en çok arttığı ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Geçen sene bu ülkeye yıl boyunca 2 milyon dolar olan ihracatımız bu yılın ilk altı ayında 7 milyon dolara yükseldi. 2022'yi, yani 50. yılımızı 500 milyon dolar ile kapatmak ana hedefimiz. Türkiye'de metal ve plastik üretirken yurt dışında temel meslek alanımız olan metal ambalaja odaklanıyoruz. İleride de Kuzey Afrika ve Amerika'da öncelikli olmak üzere birkaç yeni yatırım düşünüyoruz. Araştırma aşamasındayız. Bulgaristan haricinde Rusya ve Hollanda fabrikalarımız tamamen Türkiye'den giden yarı mamul ile çalışıyor" dedi.

İki üründe dünya pazarlarında ciddi pay sahibi olduklarını vurgulayan Sarıbekir, "İki üründe dünyada çok önemli yerimiz var. Bir tanesi Aerosol pazarı. Dünyada teneke Aerosol pazarı yaklaşık 7 milyar adet. Silivri'de 600 milyon, Hollanda'da 100 milyon, Rusya'da 100 milyon üreterek dünyada üretilen Aerosol kutusunun yüzde 11'ini biz üretiyoruz. Bunun yüzde 80'i ihracat. Kavanoz kapağında da aynı şekilde yüzde 10 içerisinde olmak istiyoruz. Dünya kavanoz kapağı piyasası yaklaşık 25 milyar adet. Manisa'da 1,5 milyar üretiyoruz. Adana hedefimiz 500 milyon adet. Lyaskovetz'de de 500 milyon üretirsek yüzde 10'u yakalayabiliriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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