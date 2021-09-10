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Dünyanın İlk Kıtalararası Triatlon Yarışı Beykoz'da

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Dünyanın İlk Kıtalararası Triatlon Yarışı Beykoz'da

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi Sporseverlere şehrin en güzel manzaralı parkurlarını sunan Beykoz, 11-12 Eylül tarihlerinde Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı olan " İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu"na ev sahipliği yapacak.

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Sporseverlere şehrin en güzel manzaralı parkurlarını sunan Beykoz, 11-12 Eylül tarihlerinde Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı olan " İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu"na ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Beykoz Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde gerçekleşecek İstanbul  Oral B Boğaziçi Triatlonu'na, Türkiye'den ve dünyadan 500 triatlet katılacak.

Dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışı özelliğine sahip oraganizasyonda sporcular 2. 3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan zorlu parkurlarda şampiyonluk için mücadele edecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçici olarak trafiğe kapatılacağı İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında yapılacak. Tarihi Küçüksu Çayırı'ndan  bisikletlerini alan sporcular Kavacık üzerinden TEM Otoyolu'na çıkarak başlangıç noktasına doğru 2 tur pedal çevirecek.

Koşu etabında yarışacak sporcular Küçüksu-Çiftlik Caddesi arasında 3 tur ter dökecek.

Sporcuların sınırlarını zorlayacak mücadelesine Boğaz'ın mavi ve yeşil doğa manzaraları eşlik edecek.

Triatlon sporunun yanı sıra Beykoz'un uluslararası tanıtımına katkı sunacak organizasyon tüm İstanbullulara seyir zevki yüksek bir yarış sunacak.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Spor Yaşamın Merkezinde Olmalı"

Beykoz'a ilgiyi artırması beklenen organizasyonla ilgili konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Sağlık, mutluluk ve huzur için sporun etkili bir araç olduğuna inanıyorum. Spor yaşamımızın merkezinde olmalı. Arkasından sportif başarılar zaten gelir. Bugün spor denilince akla Beykoz gelsin istiyoruz. Bunun olabilmesi için ilçemizde spor yatırımlarının yanı sıra uluslararası katılımlı organizasyonlara önem veriyoruz.  Dünyada bir ilk olacak organizyon şehrimize ve ilçemize dinamizm getirecek. Triatlon yarışlarına katılacak sporculara başarılar diliyor, tüm İstanbulluları yarış heyecanına ortak olmaya davet ediyorum"  dedi.

Bu yıl ilk kez gerçekleşecek yarışın 2022'den itibaren Avrupa Triatlon Birliği takvimine alınarak Avrupa

Triatlon Şampiyonası olarak yapılması da hedefleniyor.

İSTANBUL ORAL B BOĞAZİÇİ TRİATLONU

TARİH: 11 EYLÜL (SPORCU KAYIT-KÜÇÜKSU ÇAYIRI)

TARİH: 12 EYLÜL

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Haber: Dünyanın İlk Kıtalararası Triatlon Yarışı Beykoz'da - Haberler
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