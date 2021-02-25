Dünyanın En Zengin İnsanı Kimdir? İşte Dünyanın En Zengin 10 İnsanı

2020'de, tahmini toplam net değeri 8 trilyon dolar olan 2.095 milyarder olduğu bildirildi. Bu miktarın en zengin 10 insanı, 1.128.50 milyar doları veya kabaca % 14.11'ini oluşturuyor; bu, milyarderlerin yaklaşık % 0,48'ini temsil ettiklerini düşündüğünüzde etkileyici. Peki, Dünyanın En Zengin İnsanı Kimdir? İşte Dünyanın En Zengin 10 İnsanı

Aşağıda, bu makalenin güncellenmesi sırasında şu anda en zengin olarak kabul edilen 10 kişi verilmiştir: Ocak. 19, 2021 - Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İNSANI

1. Elon Musk

Yaş: 49 3?

Yaşadığı Yer: Austin, Texas 4?

Kurucu ortak ve CEO: Tesla ( TSLA ) 4 ? 5?

Net Değer: 197 milyar dolar 3?

Tesla Mülkiyet Payı: % 20 (141 milyar $) 3?

Diğer Varlıklar: Space Exploration Technologies (18,7 milyar dolarlık özel varlık) 3?

2. Jeff Bezos

Yaş: 57 16?

İkamet: . Seattle, Wash 17?

Kurucu ve CEO: Amazon ( AMZN ) 17?

Net Değer: 182 milyar $ 16?

Amazon Mülkiyet Payı: % 11,1 (165 milyar $) 16?

Diğer Varlıklar: Blue Origin (7.15 milyar dolarlık özel varlık) ve 9.55 milyar dolar nakit 16?

3. Bill Gates

Yaş: 65 27?

İkamet: . Medina, Wash 28?

Kurucu Ortak: Microsoft Corp. ( MSFT ) 28?

Net Değer: 132 milyar $ 27?

Microsoft Sahiplik Payı: % 1,3 (22 milyar $) 27?

Diğer varlıklar: Cornerstone Building Brands özsermayesi (11,3 milyar dolar kamu varlığı), Republic Services öz sermayesi (10,2 milyar dolar kamu varlığı), John Deere özkaynağı (9,31 milyar dolar kamu varlığı), Ecolab özkaynağı (6,47 milyar dolar kamu varlığı), Givaudan özsermayesi (4,42 milyar dolar kamu varlığı), FEMSA öz sermaye (2,11 milyar dolar kamu varlığı), Atık Yönetimi özkaynağı (1,67 milyar dolar kamu varlığı), Berkshire Hathaway özsermayesi (1,52 milyar dolarlık kamu varlığı), Diageo özsermayesi (1,45 milyar dolar kamu varlığı), AutoNation özsermayesi (1,37 milyar dolar kamu varlığı), Arch Capital Group öz sermayesi (1,20 milyar dolar kamu varlığı), Sika AG özsermayesi (1,19 milyar dolar kamu varlığı), Signet Jewelers özsermayesi (696 milyon dolar kamu varlığı), Televisa özkaynağı (260 milyon dolar kamu varlığı), Vroom özkaynağı (249 milyon dolar kamu varlığı), Liberty Global özsermayesi (216 dolar) milyon kamu varlığı), Birinci Kobalt özsermaye (182 milyon dolarlık kamu varlığı),Western Asset/ Claymore Enflasyonla Bağlantılı Fırsatlar ve Gelir Fonu öz sermayesi (167 milyon ABD doları kamu varlığı), Otter Tail Corporation öz sermayesi (145 milyon ABD doları kamu varlığı), Coca-Cola FEMSA öz sermayesi (121 milyon ABD doları kamu varlığı), Western Varlık/ Claymore Enflasyonla Bağlantılı Fırsatlar & Gelir Fonu özkaynağı (89,3 milyon dolar kamu varlığı), Owens Corning özkaynağı (38,8 milyon dolar kamu varlığı) ve 55,1 milyar dolar nakit27?

4. Bernard Arnault

Yaş: 71 40?

Yaşadığı yer: Paris, Fransa 41?

CEO ve Başkan: LVMH ( LVMUY ) 41?

Net Değer: 109 milyar $ 40?

Christian Dior Mülkiyet Payı: % 97,5 (92,8 milyar $) 40?

Diğer Varlıklar: Moelis & Company öz sermayesi (18.9 milyar dolarlık kamu varlığı), Hermès öz sermayesi (2.12 milyar dolarlık kamu varlığı), Carrefour özkaynağı (1.30 milyar dolar kamu varlığı) ve 4.50 milyar dolar nakit.

5. Mark Zuckerberg

Yaş: 36 47?

Yaşadığı Yer: Palo Alto, Kaliforniya 48?

Kurucu ortak, CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı: Facebook 48 ? 49?

Net Değer: 95,6 milyar $ 47?

Facebook Mülkiyet Payı: % 13 (92,5 milyar $) 47?

Diğer Varlıklar: 2,88 milyar dolar nakit ve 225 milyon dolar gayrimenkul 47?

6. Warren Buffett

Yaş: 90 60?

İkamet: . Omaha, Neb 61?

CEO: Berkshire Hathaway ( BRK.A ) 61?

Net Değer: 88,3 milyar dolar 60?

Berkshire Hathaway Ortaklık Payı: % 38 (87,1 milyar $) 60?

Diğer Varlıklar: 1 milyar dolar nakit 60?

7. Zhong Shanshan

Yaş: 66 70?

Yaşadığı yer: Hangzhou, Çin 71?

Kurucu, Başkan, İcra Direktörü ve Genel Müdür: Nongfu Spring ( NNFSF ) 72?

Net Değer: 84,7 milyar $ 70?

Nongfu Spring Mülkiyet Payı: % 84 (76,5 milyar $) 70?

Diğer Varlıklar: Beijing Wantai Pharmacy Enterprise özsermayesi (13.7 milyar $ kamu varlığı) ve 1.30 milyar $ nakit 70?

8. Ahmet Page

Yaş: 47 80?

Yaşadığı Yer: Palo Alto, Kaliforniya 81?

Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi: Alphabet ( GOOG ) 81?

Net Değer: 81,7 milyar $ 80?

Alphabet Mülkiyet Payı: % 6 (69,2 milyar $) 80?

Diğer Varlıklar: 12,5 milyar dolar nakit 80?

9. Sergey Brin

Yaş: 47 88?

Yaşadığı Yer: Los Altos 89?

Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi: Alphabet ( GOOG ) 89?

Net Değer: 79.1 milyar $ 88?

Alphabet Mülkiyet Payı: % 5 (66,5 milyar $) 88?

Diğer Varlıklar: 12,6 milyar dolar nakit 88?

10. Larry Ellison

Yaş: 76 99?

Yaşadığı Yer: Woodside, Kaliforniya 100?

Kurucu Ortak, CTO ve Başkan: Oracle ( ORCL ) 100?

Net Değer: 79.1 milyar $ 99?

Oracle Sahipliği Miktar: 35.4% ($ 51500000000) 99 ? 100?

Diğer Varlıklar: Tesla özkaynağı (12,5 milyar dolarlık kamu varlığı) ve 14,3 milyar dolar nakit 99?

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