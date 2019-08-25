25.08.2019 15:44

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacını görmek için gittikleri dağlık alanda kayboldular

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Bacaklı Yayla'da dağlık alanda yürüyüş yaparken mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekiplerince 10 saat sonra kurtarıldı.

Ankara'dan geldikleri öğrenilen 2'si kadın 6 kişi, Gümeli beldesi Bacaklı Yaylası'ndaki ormanlık alanda birlikte gezmek için 4 bin 114 yaşındaki porsuk ağacını görmek için gezi düzenlediklerini söylediler. Grup halinde birlikte Bacaklı Yayla mevkiindeki dağlık alan bölgesinde doğada gezinti yapan 6 kişi yollarını kaybetti. Gezinti sırasında kayalıklarda mahsur kaldıklarını ve bulundukları yerden kendi imkanlarıyla inemeyeceklerini anlayan grup üyelerinden biri AFAD'ı aradı. Yardım istenmesinin ardından olay yerine AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalık bölgede mahsur kalan 6 kişi, 10 saatlik çalışmanın ardından AFAD ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. 6 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Kaynak: İHA