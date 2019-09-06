Dünyanın en yaşlı lideri hayatını kaybetti! Robert Mugabe kimdir?

06.09.2019 10:59

1980-1987 yılları arasında Zimbabve Başbakanı, 1987-2017 yılları arasında da Devlet Başkanı olarak görev yapan ve 2017'de görevini bırakmaya zorlanan Robert Mugabe, bir süredir tedavi gördüğü Singapur'da hayatını kaybetti. Robert Mugabe sözleri, hayatı…

ROBERT MUGABE KİMDİR?

Siyasetçi Robert Gabriel Mugabe, 21 Şubat 1924 tarihinde Zimbabve'de dünyaya geldi. Zimbabve'de 1987 ile 2017 yılları arasında devlet başkanlığı görevinde bulundu. Mugabe, makamda bulunduğu dönemde dünyanın görevdeki en yaşlı devlet başkanı olarak anıldı.

BAĞIMSIZ ÜLKENİN İLK BAŞBAKANI OLDU

1970'li yıllarda lideri olduğu Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği'yle, Rodezya hükumetine karşı sürdürdüğü gerilla savaşı sonucunda ün kazanan Mugabe, ülkesinin 1980 yılında bağımsızlığını kazanması sonrasında gerçekleştirilen genel seçimlerde partisi Zimbabve Afrikalı Ulusal Birliği ile seçimden zaferle çıktı. Böylelikle Mugabe, bağımsız ülkenin ilk başbakanı olarak bu makama geldi. Bu süreçte siyahilerin yaşam standartlarını geliştirmeye çalıştı.

NKOMO'YU KENDİSİNİ DEVİRMEK İLE SUÇLADI

1982 yılına kadar hükumet ortağı olan Joshua Nkomo ve partisi Zimbabve Afrika Halkları Birliği ile söz konusu yılda koalisyon ortaklığına son veren Mugabe, Nkomo ve partisi ZAPU'yu kendisini devirmekle suçladı. Nkomo'yu hükumet dışında bıraktı ve partililere de sert bir tutum sergiledi. Bu olaylardan sonra ülke içerisinde yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. 1985 yılında düşman olarak görülen Nkomo ve partisi ZAPU ile anlaşma yapılarak Nkomo da başbakan yardımcısı olarak hükûmete dahil edildi. 1987 yılında dönemin devlet başkanı Canaan Banana'dan görevi devralarak ülkenin ikinci devlet başkanı oldu.

KONFÜÇYÜS BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLDİ

Mugabe iktidara geldikten sonra gerçekleştirilen 1990, 1996, 2002, 2008 ve 2013 seçimlerinden de sandıktan birinci çıktı. Devlet Başkanlığı görevindeyken, ülke durumunun kötüye gitmesi nedeniyle eleştirildi. Zimbabve, 2007 yılı itibarıyla dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip ülkesi konumundadır. Her şeye rağmen Mugabe, 2015 yılında Konfüçyüs Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Baskıcı politikaları dünya gündeminde yer edinirken Mugabe, Avrupa Birliği'nin kendisine 2008 yılından itibaren AB ülkelerini ziyaret etmesini yasaklaması ile Zimbabve devlet başkanı olarak sadece AB dışında olan ve geçiş için İtalya'nın izin verdiği Vatikan'a gidebildi. 2015 yılında Afrika Birliği'nde başkan olarak seçildi ve bu görevi Ocak 2016'ya kadar sürdürdü. Avrupa Birliği bu süreçte kendisine Afrika Birliği Başkanı olarak AB ülkelerine geçici olarak giriş izni vereceğini açıkladı.

DARBE SONUCU GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

15 Kasım 2017 tarihinde ülkede askeri darbe gerçekleşti. Darbe girişiminin ardından 16 Kasım 2017 tarihinde Mugabe ile Chiwenga önderliğindeki ordu yetkililerinin Güney Afrika Cumhuriyeti'nden yetkililer öncülüğünde devlet başkanlığı sarayında bir araya geldikleri bildirildi. Yapılan görüşmede Mugabe istifa etmeyeceğini söylese de 19 Kasım 2017 tarihinde başkanlığını yürüttüğü ZANU-PF yaptığı açıklama ile ordu ile yaptığı müzakerelerde olumlu adım atmamasını sebep göstererek Mugabe'yi genel başkanlıktan ve partiden ihraç ettiklerini açıkladı. Parti, yeni genel başkan olarak Mnangagwa'nın seçildiğini belirtti. 21 Kasım 2017 tarihinde Mugabe'nin kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıklandı.