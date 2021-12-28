Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (DHA) - DÜNYANIN en büyük konteynerler gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı.

Çin'den yola çıkan, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 400 metre uzunluğunda, 61,5 metre genişliğinde ve 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesine sahip 'MSC Gülsün' Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı. Gemi, limanda törenle karşılandı. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, gemiye ismi verilen Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in eşi Gülsün Soyuer katıldı. Gülsün Soyuer, gemi kaptanı Barbara Salvatore'ye plaket verdi.

MSC Gülsün gemisi, Tekirdağ'ın ardından İspanya'nın Barselona Limanı'na hareket edecek.