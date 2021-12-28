Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

DÜNYANIN en büyük konteynerler gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı.

TEKİRDAĞ (DHA) - DÜNYANIN en büyük konteynerler gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı.

Çin'den yola çıkan, dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 400 metre uzunluğunda, 61,5 metre genişliğinde ve 23 bin 756 TEU taşıma kapasitesine sahip 'MSC Gülsün' Tekirdağ Asyaport Limanı'na yanaştı. Gemi, limanda törenle karşılandı. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, gemiye ismi verilen Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'in eşi Gülsün Soyuer katıldı. Gülsün Soyuer, gemi kaptanı Barbara Salvatore'ye plaket verdi.

Törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, Asyaport'un Tekirdağ ve Türkiye'ye ilkleri getirdiğini belirterek, "En son olanı da şu anda hep birlikte görüyoruz. 24 bin konteyner kapasiteli büyük bir gemi, dünyanın en büyük gemilerinden biri, yeni nesil mega bir gemi. Hayırlı, uğurlu olsun. Hem Türkiye'mize hayırlı olsun, hem Asyaport'a hem MSC'ye hayırlı olsun. Dünyada krizlerin yaşandığı böyle bir dönemde ülkemize gelen gemilerin sayılarının artması, getirilen ve götürülen yüklerin artması hepimizi gururlandırıyor ve hepimizi büyük umutlara sevk ediyor. Ben bunları bize yaşattığı için Ahmet Soyuer'e, eşi Gülsün Soyuer'e, oğlu Emre Soyuer'e bu limanda çalışan personele, MSC'nin sahiplerine teşekkür ediyorum. MSC çok büyük bir değer katıyor, çok büyük bir katma değer katıyor, onun için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu konteynerlerin sayısı artacak ve Türkiye daha da büyüyecek" diye konuştu.

MSC Gülsün gemisi, Tekirdağ'ın ardından İspanya'nın Barselona Limanı'na hareket edecek.


Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Gülsün' Tekirdağ'da

Son dakika haberleri! Futbolda şike davasında beraatlere onama

Son dakika haberleri! Futbolda şike davasında beraatlere onama

 Son dakika haberi: Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen...

Son dakika haberi: Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanık hakkında verilen...

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title