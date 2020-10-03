Dünyadaki nikelin yüzde 25'ine sahip ada ülkesinde bağımsızlık referandumu

Dünyadaki tüm nikel rezervlerinin yüzde 25'inin bulunduğu Fransa tarafından yönetilen takımada ülkesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumu yapılıyor.

Dünyadaki tüm nikel rezervlerinin yüzde 25'inin bulunduğu Fransa tarafından yönetilen takımada ülkesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumu yapılıyor.

Fransa tarafından yönetilen Yeni Kaledonya'da ikinci kez bağımsızlık referandumu yapılıyor. Takımada ülkesi Yeni Kaledonya, dünyadaki nikel rezervlerinin yüzde 25'ine sahip olmasıyla biliniyor. Ülkede 2018 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda, yüzde 56,7 oyla halk, bağımsızlığı reddetmişti. Ülkenin nüfusunun yüzde 39'unun yerliler Melanezyalılardan oluştuğu ifade edilirken, yüzde 27'sini Avrupalıların, kalanını da Tahitilerin, Endonezyalıların ve Vietnamlıların oluşturduğu biliniyor.

SADECE ÜÇ KEZ REFERENDUM HAKKI VARYapılacak referandumda bağımsızlık konusunda olumsuz oy çıkarsa, 2022'de yeni bir referandumun yapılması bekleniyor. Ancak 1988'de yapılan anlaşmanın şartlarına göre, bağımsızlık referandumu sadece üç kez yapılabilecek.MACRON, ADAYI ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

Ülkede yüksek işsizlik oranı, suç, alkolizm ve başarısız bir eğitim sistemi gibi sorunların var olduğu belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise ülkeyi korumanın en iyi yolunun, maliyetine rağmen onu Fransa'nın yönetimi altında tutmak olduğuna inandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı