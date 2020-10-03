Dünyadaki nikelin yüzde 25'ine sahip ada ülkesinde bağımsızlık referandumu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyadaki nikelin yüzde 25'ine sahip ada ülkesinde bağımsızlık referandumu

03.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:17
Dünyadaki nikelin yüzde 25'ine sahip ada ülkesinde bağımsızlık referandumu

Dünyadaki tüm nikel rezervlerinin yüzde 25'inin bulunduğu Fransa tarafından yönetilen takımada ülkesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumu yapılıyor.

Dünyadaki tüm nikel rezervlerinin yüzde 25'inin bulunduğu Fransa tarafından yönetilen takımada ülkesi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumu yapılıyor.

Fransa tarafından yönetilen Yeni Kaledonya'da ikinci kez bağımsızlık referandumu yapılıyor. Takımada ülkesi Yeni Kaledonya, dünyadaki nikel rezervlerinin yüzde 25'ine sahip olmasıyla biliniyor. Ülkede 2018 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda, yüzde 56,7 oyla halk, bağımsızlığı reddetmişti. Ülkenin nüfusunun yüzde 39'unun yerliler Melanezyalılardan oluştuğu ifade edilirken, yüzde 27'sini Avrupalıların, kalanını da Tahitilerin, Endonezyalıların ve Vietnamlıların oluşturduğu biliniyor.

SADECE ÜÇ KEZ REFERENDUM HAKKI VARYapılacak referandumda bağımsızlık konusunda olumsuz oy çıkarsa, 2022'de yeni bir referandumun yapılması bekleniyor. Ancak 1988'de yapılan anlaşmanın şartlarına göre, bağımsızlık referandumu sadece üç kez yapılabilecek.MACRON, ADAYI ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

Ülkede yüksek işsizlik oranı, suç, alkolizm ve başarısız bir eğitim sistemi gibi sorunların var olduğu belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise ülkeyi korumanın en iyi yolunun, maliyetine rağmen onu Fransa'nın yönetimi altında tutmak olduğuna inandığı ifade ediliyor.


Dünyadaki nikelin yüzde 25'ine sahip ada ülkesinde bağımsızlık referandumu
Dünyadaki nikelin yüzde 25'ine sahip ada ülkesinde bağımsızlık referandumu
Dünyadaki nikelin yüzde 25'ine sahip ada ülkesinde bağımsızlık referandumu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Hazal Kaya Arzum Onan Ajda Pekkan Seren Serengil
Spor Falcao Arda Turan Ryan Babel Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Kaza Otomobil Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyadaki nikelin yüzde 25'ine sahip ada ülkesinde bağımsızlık referandumu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 21:23:57. #1.15#
title