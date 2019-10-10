Dünyada dördüncü olan Kömürhan Köprüsü fuarda tanıtıldı

10.10.2019 09:54

Yapısıyla dünyada dördüncü, Türkiye'de ise ilk olan Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güneydeki illere ulaşımını sağlayacak Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu, 2020 yılında hizmete açılacak. Köprü, 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nda tanıtıldı.



Ankara'da 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nda Doka Kalıp ve İskele firması misafirlerin ilgi odağı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen fuarda Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı. Devam eden projeleri hakkında bilgi veren Özatay, "Kömürhan Köprüsü önemli işlerimizden, Çanakkale Köprüsü'nde de kalıplarımız kullanılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çayırköy ve İhsaniye viyadüklerinde itme ve sürme yöntemiyle yapılan köprülerde kalıplarımız tercih edildi. İki yıl önce yapımı tamamlanan Nissibi Köprüsü ülkemizin en önemli köprülerinden bir tanesiydi ve yine hizmete açılan Osmangazi Köprüsü şirketimizin kalıp ve iskele sistemlerinin kullanıldığı köprüler" ifadelerini kullandı.



Projelerinde en önem verdikleri hususların iş güvenliği ve hız olduğunu kaydeden Özatay, "Hiçbir zaman iş güvenliğinden taviz vermeden en hızlıyı en güvenli şekilde kullanıcılara sunuyoruz" dedi.



Standı ziyaret eden misafirlere sanal gerçeklik gözlüğüyle çalışmalarını gösterdiklerini vurgulayan Özatay, "VR'ı bu sene özel olarak bu fuar için geliştirdik. Geliştirme amacımız, teknoloji köprülerde çok gelişti. Dengeli konsol, itme ve sürme tekniklerinin köprü inşaatlarında kullanılmaya başlamasıyla özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu köprüleri anlatmakta da bir kağıt ve çizimin ötesinde bir şey yapma ihtiyacı hissettik. 'Ne yapalım' diye yola çıkarak, fuara gelenlere üç boyutlu deneyim yaşasınlar diyerek bunu geliştirdik. Fuardaki misafirlerimiz ekranda gözüktüğü gibi projenin içindeymiş gibi kullanılan kalıp ve iskelelerimizi birebir uygulanmış şeklini görebiliyor, inceleyebiliyor. Bu şekilde zorlu projelerde sahaya gitmeden güvenli bir şekilde çalışmanın içindeymiş deneyimini yaşıyorlar" diye konuştu.



Yapısıyla dünyada dördüncü, Türkiye'de ise ilk olmaya hazırlanan Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu hakkında da bilgiler veren Özatay, "Kömürhan Köprüsü, Türkiye'de bir ilk olduğu gibi dünyada da dördüncü eğik ve askılı köprüler içerisinde hem yükseklik hem yapım zorluğu hem de açıklık olarak çok özel bir köprü. Türkiye'de daha önce de benzer bir çalışma Nissibi Köprüsü'nde yapılmıştı. Bunun bir kademe ilerisi Kömürhan Köprüsü, çok özellikli olarak yapılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü de teknoloji olarak en ileri ürünleri tercih etti. Yapımı devam ediyor. Kömürhan'ı yakında tamamlayacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA