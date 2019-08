Dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson 61 yaşında? Michael Jackson kimdir?

29.08.2019 06:00

Dünyaca ünlü yıldız Michael Jackson, Off The Wall albümünün ardından Moonwalker ile gelmiş geçmiş en önemli rekorlara imza attı. Şarkıcının doğum gününde hayatı araştırılıyor. Michael Jackson şarkıları, klipleri, Smooth Criminal ve daha fazlası haberimizde…

MİCHAEL JOSEPH JACKSON KİMDİR?

Jackson, 29 Ağustos 1958 tarihinde Gary, Indiana'da dünyaya geldi. "Pop'un Kralı" olarak tanınan Afro-Amerikalı şarkıcı, 9 çocuklu bir ailenin 7. üyesi olarak aileye katıldı. Babası müzisyen Joseph Jackson, annesi ise Katherine (Scruse)'dir. Babasının kurduğu Jackson 5 grubunda 1964 yılında henüz 6 yaşındayken müzik yaşamına atıldı.

1968'e kadar geçen süreçte, amatör çalışmalarına gece kulüplerinde ve barlarda devam eden grup, Harlem, New York'ta bulunan Apollo Tiyatrosu'nda düzenlenen bir yarışmada birincilik elde ederek dönemin en ünlü R&B plak şirketi Motown'ın kurucusu Berry Gordy'nin ilgisini çekti. 1968'te Motown'la imzaladıkları sözleşmeden sonra Kaliforniya'ya taşınan grup iyiden iyiye popüler olmaya başladı.

OFF THE WALL ALBÜMÜ İLE İLKLERE İMZA ATTI

1978'e gelindiğinde Jackson, korkuluğu canlandırdığı "The Wiz" adlı müzikal filmde, birlikte olduğu öne sürülen Diana Ross ile rol aldı. Böylece 1979'da, ünlü şarkıcının ilk bağımsız solo albümü olan "Off the Wall" çıktı. "Don't Stop 'Til You Get Enough", "She's Out Of My Life", "Off The Wall", "Rock With You" gibi dünya çapında ses getiren birçok hit parçayı içinde barındıran bu albüm, Michael'ı pop müzik ve eğlence dünyasının idolü haline getirerek ilk önemli ödüllerini kazandırmaya başlayacaktı. 1980 yılında, American Music Awards tarafından 3 dalda ödüle layık görülen albüm birçok liste başarı ödülünün de sahibi oldu. Aynı yılın Şubat ayına gelindiğinde, Michael yine "Don't Stop 'Til You Get Enough"la "En İyi R&B Erkek Vokal" dalında ilk Grammy ödülünü aldı.

MOONWALKER MÜZİKAL FİLM HER ŞEYİN BAŞLANGICI OLDU

Şarkıcının "Moonwalker" adlı müzikal filmi, 1988 yılında gösterime girdi ve izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Böylelikle Jackson, pop, rock ve soul müziğinin kralı ilan edilecek ve Elvis Presley, Beatles, Frank Sinatra gibi dünya çapında üne kavuşarak idol haline gelecekti. Filmle elde ettiği başarıdan sonra yoğun ilgi nedeniyle Michael, Hayvenhurst'teki evi terk ederek, 2700 dönümlük dev bir alana kurulu Neverland çiftliğinde yaşamaya başladı.

GUİNESS DÜNYA REKORLARI TARAFINDAN 8 DALDA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Jackson, Two Seas adlı müzik şirketi ile 2007'de çıkması planlanan tek albümlük bir sözleşme yaptı. Mayıs 2006'da ise Tokyo'da, MTV'nin Japonya lokasyonu tarafından düzenlenen Video Müzik Ödülleri'nde Yaşayan Efsane Ödülünü aldı. Aynı yılın Kasım ayında şarkıcının "Visionary: The Video Singles" adında, yirmiden fazla hit şarkısını içeren bir çalışması yayımlandı.Guiness Dünya Rekorları'nın Londra ofisinde 8 dalda layık görüldüğü ödülleri alan Jackson, Dünya Müzik Ödülleri'nde, 100 milyondan fazla satış rakamına ulaştığı için Elmas Ödülünün de sahibi oldu.

NEFES DARLIĞI SONRASI YAŞAMINI KAYBETTİ

Michael Jackson, 25 Haziran 2009 günü, Los Angeles'ta ki evinde, Londra'da vereceği konserlerin provaları arasında dinlendiği sırada ani bir şekilde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı yaşayan ve bilinci kapanan Jackson bir süre sonra hayata gözlerini yumdu. Yapılan otopsilerde Jackson'ın ölmeden önce sağlıklı olduğu ve asıl ölüm nedeninin kullandığı kuvvetli anestezi ilacı olduğu açıklandı.