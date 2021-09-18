Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti - Haberler
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Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

- Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti Kıyıda yorgan bulunurken, su altında otomobil lastiği, demir parçaları ve çok sayıda maske çıktı Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde denizden dalgıçlar, karadan ise gönüllüler tarafından temizlik çalışması yapıldı.

- Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti

Kıyıda yorgan bulunurken, su altında otomobil lastiği, demir parçaları ve çok sayıda maske çıktı

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde denizden dalgıçlar, karadan ise gönüllüler tarafından temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalarda karada yorgan ve daha çok pet şişe toplanırken, denizden çok sayıda otomobil lastiği, demir parçaları, maske, ip gibi çöplerin çıkması tepki çekti.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde Deniz Ticaret Odası ve Turmepa-Deniz Temiz Derneği'nin öncülüğünde Uluslararası Kıyı Temizleme Günü, dolayısı ile temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaya karadan onlarca vatandaş katılırken, denizden ise 20'ye yakın dalgıç destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren temizlik çalışmasında insanların kıyı temizliği yaparak sorunun çözümünde rol almaları ve halkın dikkatinin deniz çöpüne çekilmesi amaçlandı. Sabah erken saatlerde sahile gelen gönüllü vatandaşlar, çöp poşetleri ile çöpleri topladı. Kıyıda yapılan temizlik çalışmasında bir yorgan olmak üzere en fazla sigara izmariti ve pet şişe bulundu. Su altında 30 dakika süren çalışmalarda ise çok sayıda otomobil lastiği, pet şişe, demir parçaları, uzun ip, boya tenekesi, teknelerde kullanılan parçalar bulundu.

"Çöplerinizi denize atmayın"

Çalışma hakkında bilgi veren Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, "Temizlik sadece bugün için değildir. Vatandaşlarımız duyarlı olarak denizlerimizi ne kadar temiz tutarsak denizden o kadar daha fazla faydalanacağız. Denize giren bütün vatandaşlarımızdan çöplerini denize atmamasını ve toplamasını rica ediyoruz" dedi.

"Kirliliğe ve çöpe dikkat çekmek istiyoruz"

Turmepa-Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü ise konuşmasında, "1994 senesinden beri yaptığımız bir etkinlik kıyı temizliği. Kıyıları ve deniz dibini temizleyeceğiz. 20 tane dalgıç arkadaşımız ve gönüllü arkadaşlarımız destek verecek. Burada amacımız duyarlılık oluşturmak. Buradan topladığımız atıkları ayrıştırarak, istatistikler yaparak bunu genel merkezimize bildiriyoruz. Pandemi sonrasında tekrar kıyılarda olduğumuz için heyecanlıyız. Kirliliğe ve çöpe dikkat çekmek istiyoruz. Denizi temizlemenin en temiz yolu kirletmemeyi öğretmektir. Bugün Antalya burada çöpüne sahip çıktı" sözlerine yer verdi.

Otomobil lastiği ve pet şişe çıktı

Dalış Eğitmeni Erhan Çakır ise su altında bulunan çöpler ile ilgili yaptığı açıklamada, "28 yıldır Antalya'da dalış yapıyorum. Antalya'da yılda birkaç kez su altı temizliği yapıyoruz. Maalesef doğamızı kirletiyoruz. Bizler ellerimizden geldiği kadar lokal olarak temizlik yapıyoruz; tüm Akdeniz'i temizleyemiyoruz. Bunun için doğamıza çöpü atmayalım. Doğayı koruyalım. Su altından bol miktarda pet şişe, günlük kullandığımız maskeler çok sayıda var. Her yerde bulunuyoruz. Daha sonra lastik, demirler, alkol şişeleri bol miktarda var. Denizlerimizi koruyalım" dedi.

Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti

Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti

Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti

Dünyaca ünlü sahilden 30 dakikada çıkan çöpler pes dedirtti
İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri
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