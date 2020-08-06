Dünyaca ünlü sahilde '2M-2E' başlıklı korona virüs uyarısı
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Dünyaca ünlü sahilde '2M-2E' başlıklı korona virüs uyarısı

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında tatilcilere maske, mesafe ile ellerin yıkanması, elle yüze tema edilmemesi başlıklı (2M-2E) başlıklı broşür dağıttı, maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu.

Dünyaca ünlü sahilde '2M-2E' başlıklı korona virüs uyarısı
06.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:47

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında tatilcilere maske, mesafe ile ellerin yıkanması, elle yüze tema edilmemesi başlıklı (2M-2E) başlıklı broşür dağıttı, maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu. Denetimler kapsamında kentin en işlek yaya caddelerinde, kafe ve restoranlar da vali yardımcısı ve il emniyet müdürünün önderliğinde ekipler tarafından denetlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, motorize ekipler, martı timleri ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatilcilere korona virüs tedbirleri hakkında denetimlerde bulundu. Ekipler, maske ve sosyal mesafe konusuna özen göstermeyen yerli tatilcilere korona virüs (Covid-19) tedbirlerini hatırlattı.

Tatilcilere '2M-2E' broşürü

7 kilometrelik sahil boyunca denetimlerini sürdüren ekipler, maske mesafe ile ellerin sık sık yıkanması, elle yüze temas uyarılarını içeren '2M-2E' başlıklı broşür dağıttı. Ekipler, verdikleri broşürler hakkında da tatilcilere detaylı bilgiler verdi.

Denetimler kapsamında kentin yaya yoğunluğunun en çok olduğu kapalı yolda da denetim yapıldı. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm toplu yaşam alanlarındaki denetimlere Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda protokol eşlik etti.

Denetimi gerçekleştiren protokol, kapalı yolda toplum destekli polis ekipleri tarafından kurulan korona virüs bilgilendirme standını inceledi. Ardından birçok yabancı turistin uğrak noktası olan yolda turistlere İngilizce olarak korona virüs hakkında uyarılarda bulunuldu. Protokol üyeleri tek tek vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı, İngilizce olarak bilgilendirme yapıldı.

"Ceza tek çözüm değil"

Denetimdeki amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Antalya Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, "Burada öncelikle amacımız kesinlikle vatandaşlarımıza cezalandırmanın ötesinde cezalandırmamız ötesinde onları farkındalık oluşturarak uyarılarımızı yapmak. Ceza tek çözüm değil. Bu nedenle Antalya'mızda yaşayan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz. Uyarılarımızı iş yerlerine yaparken aynı zamanda misafirlerimize yapıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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