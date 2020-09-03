Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Holywood'un en çok kazanan yıldızlarının başında gelen Dwayne Johnson, kendisi ve ailesi koronavirüse yakalandı. Yayınladığı video ile kötü haberi duyuran oyuncu "Yaşadığım en zorlayıcı şeydi" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Hollywood'un en kazanan ismi Dwayne Johnson'a da bulaştı. Ailesiyle virüse yakalanan oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı video ile sevenlerini önlem alınması gerekiği konusunda uyardı.

"ÇOK ŞEY YAŞADIM AMA KORONA ÇOK FARKLIYMIŞ"

48 yaşındaki aktör, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi. Geçmişte Amerikan güreşi de yapan ve pek çok sakatlık atlatan Johnson, hastalık süreciyle ilgili, "Sizinle son 3 haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız coronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki, bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" dedi.

SEVENLERİNİ UYARDI

Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden Johnson, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söylerken, herkesi ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.