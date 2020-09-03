Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı

Holywood'un en çok kazanan yıldızlarının başında gelen Dwayne Johnson, kendisi ve ailesi koronavirüse yakalandı. Yayınladığı video ile kötü haberi duyuran oyuncu "Yaşadığım en zorlayıcı şeydi" dedi.

03.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:51

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Hollywood'un en kazanan ismi Dwayne Johnson'a da bulaştı. Ailesiyle virüse yakalanan oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı video ile sevenlerini önlem alınması gerekiği konusunda uyardı.

"ÇOK ŞEY YAŞADIM AMA KORONA ÇOK FARKLIYMIŞ"

48 yaşındaki aktör, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaklaşık üç hafta önce yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi. Geçmişte Amerikan güreşi de yapan ve pek çok sakatlık atlatan Johnson, hastalık süreciyle ilgili, "Sizinle son 3 haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız coronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki, bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" dedi.

Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson koronavirüse yakalandı

SEVENLERİNİ UYARDI

Tüm ailesinin birden hastalığa yakalanmasının kendisini sarstığını ifade eden Johnson, an itibarıyla iyileşme sürecinde olduklarını söylerken, herkesi ailesi ve kendisini koruma çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları (1)
THE ROCK: ah be kral sendemi be Tanrı yardımcınız olsun kısa sürede iyileşirsiniz :(
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Pınar Tartan Metin Özülkü Okan Bayülgen
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 14:12:07. #1.15#
title