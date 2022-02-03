Dünyaca ünlü ismin ayak parmaklarının fotoğrafını satarak kazandığı para yok dedirtti
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Türkiye'de 2020 yılında geçirdiği kaza nedeniyle ayağı kırılan dünyaca ünlü şarkıcı Kate Price, ayak parmaklarının fotoğraflarını çekerek para kazanmaya başladı. Ünlü şarkıcı, 6. 2 bin abonesi olan sayfasından şimdilik 1 milyon TL'ye yakın para kazanıyor. Price'nin hedefi, 1 yıl içerisinde 18 milyon TL'ye yakın para kazanmak.
İngiltere'nin en ünlü şarkıcıları arasında yer alan Kate Price, hem tatil hem de estetik ameliyatları için geldiği Türkiye'de ayağını kırması nedeniyle zor günler yaşamıştı. Ayağındaki kırık nedeniyle birçok ameliyat geçiren ve konserlere çıkamadığı için ekonomik anlamda dara düşen ünlü şarkıcı, para kazanmak için yeni bir yöntem buldu.
AYAKLARINA OLAN İLGİYİ FARK ETTİ
Ameliyatın ardından ayaklarının bazı sitelerde dolaştığını ve ayaklarına büyük ilgi gösterildiğini fark eden Kate Price, bu durumu kazanca dönüştürmeye karar verdi. Ardından kendine ait bir sayfa açan Price, bu sayfa üzerinden ayak parmaklarının fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
ŞİMDİDEN 1 MİLYON TL KAZANDI
Price, şimdiden 6.2 bin abonesi sayesinde 1 milyon TL değerinde para kazanmayı başardı. Price'nin bir sonraki hedefi, yıl sonuna kadar 1 milyon sterlin yani Türk lirasına karşılık gelen 18 milyon 411 bin TL'yi kazanmak.