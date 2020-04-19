Dünyaca ünlü isimler, sağlık çalışanları için 8 saatlik konsere katıldı
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Dünya Sağlık Örgütü, Andrea Bocelli, Celine Dion, Lady Gaga, Güncel

Dünyaca ünlü isimler, sağlık çalışanları için 8 saatlik konsere katıldı

Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarını kutlamak için düzenlenen programda sahne aldı.

19.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:39
Dünyaca ünlü isimler, sağlık çalışanları için 8 saatlik konsere katıldı

Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarını kutlamak için düzenlenen programda sahne aldı.

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle ABD'li şarkıcı Lady Gaga öncülüğünde düzenlenen "One World: Together At Home" (Tek dünya: Hep birlikte evde) programı, sekiz saat süren aralıksız konserde yıldızları ağırladı.

Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones, Celine Dion, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Matthew McConaughey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün katılımıyla gerçekleşen yayında, Türkiye'den İngiltere'ye, İspanya'dan Çin'e, ABD'den İtalya'ya, farklı ülkelerden sağlık çalışanlarını alkışlama görüntüleriyle, balkon ve pencerelerden verilen canlı konserlerden örnekler de sunuldu.

"Doktorları, hemşireleri ve sağlık çalışanlarını desteklememiz gerekiyor"

İnsanlar arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine işaret eden ve insan hayatını korumak için en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi ve hak ettikleri desteği vermeyi amaçlayan programa katılan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rita Ora, "Lonely Together" şarkısını yorumladı.

Rita Ora, "Burada hepinizle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umuyorum herkes bulunduğu yerde güvendedir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hastalığı önleme yöntemlerini uyguluyordur." ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey de hastalıkla mücadelede en önemli araçlardan birinin test yaptırmak olduğunun altını çizerek, "Kovid-19 testini dünyanın her yerinde, herkesin yaptırabileceğinden emin olmalıyız ve olabildiğince kısa sürede bu testi yaptırabilmeliyiz." dedi.

Programın bir saatlik bölümünün sunuculuğunu da üstlenen McConaughey, yeni tip koronavirüsün bir sağlık krizi olduğunu sözlerine ekleyerek, "Hala umudumuz var. Doktorları, hemşireleri ve sağlık çalışanlarını desteklememiz gerekiyor." diye konuştu.

"Toplumun sağlığı, sizin ellerinizde"

Ünlü oyuncular Matt Damon, Laurence Fishburn, Kate Winslet ve Marion Cotillard ise birlikte yaptıkları uyarıda, sağlık uzmanları ve bilim adamlarının görüşlerini paylaştıklarını ve herkesin evde kalması gerektiğini belirterek, sırasıyla şunları aktardı:

"Pandeminin anlamı, virüs her yerde demektir. Fakat aynı anda her yerde olamaz. Hepimiz tedaviyi istiyoruz. Ancak toplumun sağlığı, sizin 'ellerinizde'. Kurtulmak için bizlere ihtiyaç var. Yaşamınız buna bağlıymışçasına ellerinizi yıkayın. Sosyal mesafeye uyun. Bu, birbirinizden 6 adım uzak olmanız demek. Bu bir seçim fakat öyle bir seçim ki hepimizin uyması gerekiyor."

"Lady Madonna" şarkısını seslendiren İngiliz söz yazarı, gitarist, besteci ve yapımcı Paul McCartney de şunları söyledi:

"Tüm dünyada, gerçek kahramanlarımız olan sağlık çalışanlarını kutlamak için akşam bu programın bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Bir pandemi olan Kovid-19, global bir krizdir. Global olarak bununla savaşmak için hepimiz birlikte olmalıyız. Liderlerimize şunu söyleyelim, sağlık sistemini tüm dünyada güçlendirmek gerekiyor. Böylece bu krizler bir daha meydana gelmez. Annem Mary, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında hemşire ve ebe olarak görev yaptı. Bu nedenle bizi sağlıklı tutmaya çalışan doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarıyla çok fazla vakit geçirdim. Sizleri seviyoruz ve teşekkür ediyoruz."

Alman oyuncu, manken ve şarkıcı Heidi Klum ise "Bizim hayatlarımızı kurtarmak için kendi yaşamlarını riske atan doktorları ve hemşireleri kutlamak için buradayız. Bu krizin gerçek kahramanlarına teşekkür etmek istiyorum. Sağlık çalışanlarının da aileleri var. Kendi çocuklarını ve bizleri sağlıklı tutmak için, sevdiklerinden ayrı kalıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Celine Dion, Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli ve Lang Lang düet yaptı

Programa katılan Elton John "I'm Still Standing", The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want", Jennifer Lopez "People", Stevie Wonder "Lean on Me" şarkılarını söylerken, programın son dakikalarında Celine Dion, Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli ve Lang Lang düet yaptı.

David ve Victoria Beckham, Alicia Keys, Lewis Hamilton, Jessie J., Annie Lennox, Ellie Goulding ve Samuel L. Jackson'ın da katıldığı program, tüm dünyada birçok televizyon kanalının yanı sıra Youtube üzerinden yayımlandı. Youtube'daki 8 saatlik canlı yayını 500-750 bin kişi aynı anda izlerken, yayından sonraki ilk 12 saatte 17 milyon 500 bin kişi, konser kaydını seyretti.

Etkinlikte 127,9 milyon dolar bağış toplandığı ve bağışın Kovid-19 hastalığıyla mücadele için kullanılacağı açıklandı.

Dünyaca ünlü isimler, sağlık çalışanları için 8 saatlik konsere katıldı

Kaynak: AA

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