Zonguldak'ta karaya oturan geminin mürettebatının yardım çağrısı

Karaya oturan "Pallada" gemisinin yardım çağrısı cep telefonu kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde ortadan ikiye ayrılarak karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisi mürettebatının yardım çağrısı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kuru yük gemisinin mürettebatının yardım çağrısı, bir personelin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, gemi personelinin sahil güvenlik ile irtibat kurarak yardım istediği anlar yer aldı. Personelin, "Gemi ortadan bölündü" dediği görüntülerde yer alırken geminin koordinatlarını paylaşarak yardım çağrısında bulunması görüntülere yansıdı. Olayın ardından gemideki 13 personel, karaya oturan gemiden halatlarla tahliye edildi. O anlar ise saniye saniye gemi personelinin kamerasına yansıdı.