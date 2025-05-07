Zerdari: Hindistan Güney Asya'da Barış ve İstikrarı Tehdit Ediyor

PAKİSTAN Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan yönetiminin, Güney Asya'da barış ve istikrarı tehlikeye attığını söyledi.

Pakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti başkent İslamabad'da kabul ettiği bildirildi. Görüşmede, Hindistan'ın Pakistan'da sivilleri hedef alan askeri saldırısının ele alındığı kaydedildi. Zerdari, Yeni Delhi hükümetinin Güney Asya'daki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek, bu tür 'düşmanca eylemlerin' bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan'ın İtalya ile ilişkilere büyük önem atfettiğini vurgulayan Zerdari, farklı alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak iş birliklerini geliştirmekte kararlı olduğunu ifade etti. Zerdari ayrıca Bakan Piantedosi'nin, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik askeri saldırılarının ardından ülkesini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu da belirtti.

Piantedosi de Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Bakan Piantedosi, mevcut durumun sona erdirilmesi için Pakistan'ın endişelerini hem İtalyan hükümetine hem de uluslararası topluma ileteceğini bildirdi.