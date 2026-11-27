Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sarıldığı bir fotoğrafı "dostum" notuyla paylaşmasını "çok tuhaf" bulduğunu söyledi. Kiev'deki makam odasında BBC'ye konuşan Zelenski, ABD'nin barış görüşmelerinde Rusya'ya yeterince baskı yapmadığını da öne sürdü.

İngilizce konuşan Zelenski, "Elbette bu ABD Başkanı'nın kararı ama... tuhaf. O bir saldırgan, bir katil. Dost olamaz, olamaz" dedi. Zelenski, durumu İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler'e sarılmaya benzetti.

"FÜZE EKSİKLİĞİ İNSANLARIN HAYATI DEMEK"

Zelenski, balistik füzeleri durduracak önleyici füzelerde "çok çok büyük" bir açık bulunduğunu, ABD'nin Patriot sistemlerinin teslimatını geciktirdiğini söyledi. "Ne yazık ki Orta Doğu'ya odaklandılar ve onlara daha çok yardım ediyorlar. Bu konuda büyük sorularımız var" diyen Zelenski, "Bu füzelerin eksikliği, insanların hayatı demek" ifadesini kullandı.

Ukrayna lideri, ordunun Rusya'nın en hızlı insansız hava araçlarının yaklaşık yüzde 70'ini düşürebildiğini, bu oranın arttığını belirtti. ABD'nin uydu iletişim sistemi Starlink'in ve askeri sürümü Starshield'in işgal altındaki bölgelerde hâlâ kısıtlandığını doğrulayan Zelenski, "Teknik olarak SpaceX, siyasi olarak bilmiyorum. Pinpon gibi; bir tarafa soruyoruz, öteki taraf diyorlar" dedi.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ARALIKTA SÜRECEK

Trump'ın iki özel temsilcisi Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşması için arabuluculuk yapıyor. Bu ayın başında Abu Dabi'de yapılan son tur somut bir ilerleme sağlamadı. Zelenski bu turu "Ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar çok sorun çıkıyor" diye özetledi ve görüşmelerin aralıkta yeniden başlamasının beklendiğini söyledi. Avrupalı arabulucuların masada olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Trump ise perşembe günü Truth Social'da, geçen hafta Çin'de Putin'le yaptığı zirvede Rusya'dan "Avrupa'daki bütün topraklara karşı askeri saldırganlığı geri çekmesini" istediğini, Ukrayna ile barış anlaşmasının "güçlü bir olasılık" olduğuna inandığını yazdı. Zelenski ise "Saldırgan karşısında çok tarafsız olmaya çalıştığınızda hem kurbanı hem saldırganı desteklemiş olursunuz. Bu doğru değil" dedi.

"BAŞKENTSİZ ÜLKE OLMAZ"

Zelenski, Ukrayna'nın bu hafta Libya'nın doğusunda limanda batırdığı Rus savaş gemisi Merkuriy'i "tamamen meşru bir hedef" olarak niteledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bu saldırının savaşı Akdeniz'e taşıma riski taşıdığını söylemişti. Zelenski, bu tür saldırıların "çok tehlikeli" olduğunu kabul etti ama Ukrayna'nın ortaklarıyla koordinasyon olmadan "asla saldırmadığını" savundu.

Rusya'nın Dinyeper Nehri üzerindeki köprüleri ve enerji santrallerini hedef aldığı Kiev'de elektrik kesintileri sürüyor. Zelenski, "Rusya kaçmamızı istiyor elbette. İnsanlar gidebilir ama başkentimizi her yolla savunacağız. Başkentiniz olmadan ülkeniz olmaz" dedi.

Kaynak: BBC