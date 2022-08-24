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Zelenski'nin 'Bağımsızlık Günü' gömleği sosyal medyada gündem oldu

Dünya Haberleri

Zelenski'nin 'Bağımsızlık Günü' gömleği sosyal medyada gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin giydiği 'vışıvanka' adı verilen geleneksel Ukrayna gömleğindeki tank ve zırhlı araç işlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin giydiği 'vışıvanka' adı verilen geleneksel Ukrayna gömleğindeki tank ve zırhlı araç işlemesi sosyal medyada gündem oldu.

Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Volodimir Zelenski'nin haki rengi bir gömlek giydiği görüldü. Vışıvanka adı verilen, Ukrayna ve Belarus'ta geleneksel olan gömleğin üzerindeki işlemeler ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Gömleğin üst kısmındaki işlemede bir kadın ve erkek figürü görülürken; ortasında Ukrayna yapımı BTR-3E1 tipi zırhlı araç ve en altta da tank görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Volodimir Zelenskiy Tragger Ukrayna Dünya Haberler

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