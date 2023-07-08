Zelenski ile görüşen Erdoğan: Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor

İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 2,5 saatlik bir zirve gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Vahdettin Köşkü'nde 2,5 saat süren bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Zelenski ile kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE ZELENSKİ KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ

Erdoğan, İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kameralar karşısına geçti.

"SAVAŞIN ÖNLENMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında gerçekleştirmiştik. Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500'ncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik.

"SÜRENİN UZATILMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Ukrayna ile olan dayanışmamızı birçok alanda verdiğimiz somut yardımlarla da sergiledik. Diğer taraftan savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk. Geçen senenin temmuz ayında İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. 1 yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. Tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum.

"UKRAYNA, NATO'YA ÜYELİĞİ HAK EDİYOR"

Şüphesiz Ukrayna, NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğu bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış anlayışlarına bir an önce geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. Ukrayna ile dayanışma içinde olurken savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum.