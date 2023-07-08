Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e mesaj yolladı: Bir an önce barış arayışlarına geri dönmemiz lazım

Ukrayna liderini dün akşam İstanbul'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Vahdettin Köşkü'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı. Ukrayna'nın savaş halinde bulunduğu Rusya'ya da önemli mesajlar veren Erdoğan,"Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN ÖNLENMESİ İÇİN ÇABA SARF ETTİK"

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene ağustos ayında Lviv'de gerçekleştirmiştik. Tabii biliyorsunuz kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık, yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye-Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500'üncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik.

"TAHIL KORİDORUNU HAYATA GEÇİRDİK"

Geçen sene mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz senenin temmuz ayında ise Birleşmiş Milletler'le yürüttüğümüz arabuluculuk girişimleri neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. İlgili tüm tarafların bu maksatla küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum.

"PUTİN ÖNÜMÜZDEKİ AY TÜRKİYE'YE GELECEK"

Özellikle esir mübadelesi konusunda şu anda Ukrayna tarafında Sayın Başkanı (Zelenskiy) dinledik. Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Onlarla da görüşüyoruz. Konuyu Sayın Putin'le görüştüm ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Ama bu arada bazı telefon görüşmelerimiz olması halinde de Sayın Putin'le bu konuyu yine ele alacağız ki esir mübadelesi, bu takaslar konusu bizim gündemimizin de öncelikli konularındandır. Nitekim bu akşam Sayın Başkan'la da bu konuyu ayrıca görüştük. Takipçisiyiz, takip edeceğiz ve temenni ederiz ki kısa zamanda bundan da bir netice alalım.