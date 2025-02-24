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Yüzlerce örümcek, gökyüzünden yağmur gibi yağdı

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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki Sao Thome das Letras'ta yaşanan sıra dışı doğa olayında yüzlerce örümcek gökyüzünden düşer gibi görüldü. 28 Aralık'ta sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri korkutan bu görüntüler, biyoloji uzmanlarının dikkatini çekti. Uzman biyolog Kayron Passos, olayı bir örümcek çiftleşme töreni olarak açıkladı. Örümceklerin çok büyük bir ağın üzerinde birbirlerine yapışık halde toplu çiftleşme ritüeli gerçekleştirdikleri belirtildi.

Yüzlerce örümceğin gökyüzünden "yağmur gibi yağdığı" ürkütücü anlar kameralara yansıdı.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki Sao Thome das Letras'ta yaşanan ve sıra dışı bir doğa olayı olarak kaydedilen görüntülerde, yüzlerce sekiz bacaklı canlı gökyüzünden düşer gibi görünüyor.

Korku filmlerinden fırlamış gibi duran tüyler ürpertici görüntüler 28 Aralık'ta sosyal medyada paylaşıldı ve izleyenleri hem korkuttu hem de şaşırttı.

Bir kullanıcı "Örümcek cenneti!" yorumunu yaparken, daha önce benzer bir olaya tanık olduğu anlaşılan başka bir kullanıcı, "Kardeşimin Tiradentes'teki bahçesinde de olmuştu. Her zaman geç öğleden sonra oluyordu. İlk gördüğümde çok korkmuştum" dedi.

24 Ocak'ta yerel medyaya yansıyan olay, biyoloji uzmanlarının dikkatini çekti ve açıklama yapmalarına neden oldu.

Uzman biyolog Kayron Passos, havada süzülen sayısız örümcekle ilgili durumu yerel medyaya şöyle açıkladı: "Bu bir örümcek çiftleşme töreni. Dişi örümceklerde spermatheca adı verilen, farklı erkeklerin spermlerini yumurtaları döllemek için depoladıkları bir organ bulunuyor."

Bilim insanı, "Bu şekilde dişi örümcek, farklı yavrular üreteceğini ve genetik çeşitliliği artıracağını garanti altına alıyor" diye ekledi.

Passos ayrıca, dişi örümceklerin yumurtaları döllendikten sonra bile ileride kullanmak üzere sperma toplamaya devam ettiklerini belirtti ve "Bu davranış direnci artırıyor ve bu yavruları hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getiriyor" dedi.

Uzmanlar, örümceklerin çok büyük bir ağın üzerinde birbirlerine yapışık halde toplu çiftleşme ritüeli gerçekleştirdikleri sonucuna vardı.

Amazon Ulusal Araştırma Enstitüsü'nde çalışan ve Biyolojik Bilimler doktorası olan araknoloğ Ana Lucia Tourinho da "Örümcekler genellikle bir arada kalmazlar, ancak bazı türler koloni oluşturarak bu sosyal davranışı sergilerler. Grup halinde kalma stratejisi, yavrular ve gençler için besin tedarikini artırır" açıklamasını yaptı.

Yüzlerce örümcek, gökyüzünden yağmur gibi yağdı

Yüzlerce örümcek, gökyüzünden yağmur gibi yağdı

Yüzlerce örümcek, gökyüzünden yağmur gibi yağdı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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