Yüzlerce kadınla birlikte yaşayan Dan Bilzerian işin sırrını verdi, erkekler şaşırıp kaldı
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Teknesinde yüzlerce kadınla yaşadığı bilinen sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian kadınları etkilemenin sırrını verdi. Ünlü fenomen işin "Reddedilmeyi kabul etmekte" saklı olduğunu belirterek, kadınlarla konuşurken rahat olunması gerektiğini söyledi. Bilzerian devamının ise kendiliğinden geldiğini sözlerine ekledi.
Instagram'da 3,5 milyona yakın takipçisi bulunan ve dünyanın her yerinden insanın tanıdığı ünlü fenomen Dan Bilzerian teknesinde yüzlerce kadınla birlikte yaşıyor. Hayatı birçok insan tarafından kıskanılan Dan Bilzerian nasıl bu kadar kadınla bir arada olabildiğine dair samimi itiraflarda bulundu.
Kadınlara rahat yaklaşmanın yeterli olacağını belirten Bilzerian, "Bence dışarı çıkıp bir grup kıza gidip onlara 'Ah, bence çok güzelsiniz, size bir içki ısmarlayabilir miyim?' gibi yaklaşmamak gerek. Sadece onlara yaklaşıp onlarla konuşmak, sohbet etmek ve konuşurken rahat olmak yeterli" dedi.
Ünlü fenomen sözlerine şöyle devam etti: "Bu, kulağa kolay gelse de genç erkeklerin çoğu için zor. Sadece git onlarla konuş, buna alış, reddedilmeye de alış. Bu benim için büyük bir şeydi. Ancak reddedilmeyi kafaya takmayı bıraktığımda bir engeli atladığımı hissettim."
Üniversite yıllarında kendisinin de kadınlara çekingenlik beslediğini anlatan Bilzerian, "O dönemde çok fazla kadınlar konuşuyordum ve bir noktadan sonra sadece kendimin önemli olduğunu fark ettim. Kendimi seviyorum ve bu beni mutlu ediyor" diye konuştu.