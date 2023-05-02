Yunansitan'daki sığınmacıların sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum kendini feshetti

Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz sınırında sığınmacılarla ilgili çalışmalar yapan Mare Liberum, kendini feshetti. Örgüt, kararına gerekçe olarak Atina'nın baskıcı tavrını gösterdi. 1 Mayıs tarihi itibarıyla çalışmalarına son veren örgüt, gerekçe olarak Atina'nın baskıcı tavrını gösterdi.

Göçmenlerin sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan Alman insan hakları kuruluşu Mare Liberum kendini feshettiğini duyurdu.

GEREKÇE YUNANİSTAN'IN BASKICI TAVRI

1 Mayıs tarihi itibarıyla çalışmalarına son verdiğini bildiren örgüt, buna gerekçe olarak "Yunan adası Midilli'deki yerel güvenlik güçlerinin artan baskılarını" ve "sınır makamlarının sığınmacılara yönelik tavrını gözetlemeyi imkansız hale getiren sağ muhafazakar Yunanistan hükümetinin koyduğu yasaları" gösterdi.

YUNANİSTAN-TÜRKİYE DENİZ SINIRINDA ÇALIŞMALAR YAPIYORDU

2018 yılında faaliyetlerine başlayan Mare Liberum, Ege Denizi'ni geçmeye çalışan ve geçen sığınmacıların durumunu yerinde gözetlemek için örgütün adını taşıyan bir gemi ile, aynı zamanda AB sınırı da olan Türkiye-Yunanistan deniz sınırında çalışmalar yapıyordu.