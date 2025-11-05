Yunanistan'ın İskeçe Kentinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, İskeçe'nin 12 kilometre kuzeybatısında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin detaylarını açıkladı. Depremin derinliği 15 kilometre olarak belirlendi, can veya mal kaybı bildirilmedi.
YUNANİSTAN'ın İskeçe kentinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü yerel saatle 09.16'da kaydedilen depremin merkez üssünün İskeçe'nin 12 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin yaklaşık 15 kilometre olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya