Yunanistan'ın İskeçe Kentinde 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, İskeçe'nin 12 kilometre kuzeybatısında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin detaylarını açıkladı. Depremin derinliği 15 kilometre olarak belirlendi, can veya mal kaybı bildirilmedi.

YUNANİSTAN'ın İskeçe kentinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
