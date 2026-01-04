Yunanistan'da uçuşlar askıya alındı, bazı uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi

Yunanistan hava sahasında sabah saatlerinden itibaren yaşanan teknik arıza, hava trafiğinde ciddi aksamalara yol açtı. Çok sayıda seferin geciktiği veya iptal edildiği bildirildiği olayda, binlerce yolcu mağdur oldu.

RADYO FREKANSLARINDA TEKNİK SORUN

Yetkililerin açıklamasına göre saat 09.00'dan itibaren Atina ve Makedonya bölge kontrol merkezlerinde kullanılan bazı radyo frekanslarında teknik sorun meydana geldi. Arızanın hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasındaki iletişimi olumsuz etkilediği belirtilirken, bu nedenle Yunanistan'daki havalimanlarında iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğu kaydedildi. Yetkililer, bazı uçakların Türkiye ve çevre ülkelere yönlendirildiğini açıkladı.

FARKLI HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİLER

Sorun sırasında havada olan uçakların, güvenlik prosedürleri kapsamında alternatif iletişim yöntemleri kullanılarak ve bazı durumlarda farklı havalimanlarına yönlendirilerek iniş yaptığı aktarıldı.

UÇUŞ HİZMETLERİ MİNİMUM SEVİYEYE İNDİRİLDİ

Teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yayımlanan NOTAM ile uçuş hizmetlerinin minimum seviyeye indirildiği duyuruldu.

Telekomünikasyon şirketi OTE ise yaptığı açıklamada, ilk kontrollerde kendi altyapılarında bir arıza tespit edilmediğini ancak sivil havacılık otoriteleriyle işbirliği içinde sorunun kaynağının araştırıldığını bildirdi. Öte yandan hava trafik kontrolörleri sendikası, altyapıya ilişkin sorunların uzun süredir bilindiğini savunarak, kontrol merkezlerindeki teknik eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.