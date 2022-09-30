Yunanistan'da "Türk halkı dost mu, düşman mı?" anketi yapıldı, çıkan sonuç herkesi ters köşeye yatırdı

Ankara-Atina hattında son dönemde yaşanan gerginlik tırmanırken, Yunanistan'da yapılan ankette vatandaşlara "Türk halkı dost mu, düşman mı?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 68'i Türk halkını 'dost' olarak gördüğünü ifade etti.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde tansiyon karşılıklı açıklamalarla yükselirken, iki ülkenin halkı da birbirlerini 'düşman' görmediklerini bir kez daha ortaya koydu.

YÜZDE 68'LİK KESİM TÜRK HALKININ DOST GÖRÜYOR

Yunanistan'da politic.gr tarafından yapılan son ankette halka "Türk halkı dost mu, düşman mı?" sorusu yöneltildi. Buna göre, Yunanlıların yüzde 68'i Türk halkını 'dost' olarak gördüklerini söylerken, yüzde 19'u Türkleri düşman gördüğünü belirtti, yüzde 13'lük bir kesim ise çekimser kaldı.

ERDOĞAN'IN SÖYLEMLERİ DE SORULDU

Yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina yönetimine karşı söylemleri de Yunan halkına soruldu. Buna göre, halkın yüzde 43,3'ü Erdoğan'ın Başbakan Kiriakos Miçotakis'e yönelik ifadelerinin başbakanın ülke içerisindeki imajına zarar vermediğini aksine işine yaradığını savundu. Ankete katılan yüzde 22,6'lık kesim ise Erdoğan'ın söylemlerinin Miçotakis'e zarar verdiği görüşünde...

SEÇİM ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

Politic.gr tarafından yapılan ankette, Yunanistan'da yaklaşan seçimler öncesinde halka oy verecekleri parti de soruldu. Buna göre Başbakan Kiriakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisi ile eski Başbakan Aleksis Çipras'ın SYRIZA'sı arasındaki farkın 8,3 puana kadar gerilemesi dikkat çekti. Buna göre, yapılan ankette, Yeni Demokrasi yüzde 32,3 oranında oy alırken, SYRIZA yüzde 24'te kaldı. Ankete göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis yüzde 46,6 oyla en popüler siyasi lider olmaya devam ederken, eski Başbakan Çipras oyların sadece yüzde 26'sını alabildi.