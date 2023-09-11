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Yunanistan'da Sel Felaketi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi

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Yunanistan'ın ulusal yayın kuruluşu ERT'nin haberine göre ülkedeki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, Başbakan Kiryakos Miçotakis Pazar günü ülkenin orta kesiminde selden etkilenenlere yönelik birinci yardım önlem paketini açıkladı.

Yunanistan'ın Teslya bölgesindeki Larissa mevkiinde bir buldozer tahliye edilen , 10 Eylül 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

TESELYA, 11 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'ın ulusal yayın kuruluşu ERT'nin haberine göre ülkedeki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, Başbakan Kiryakos Miçotakis Pazar günü ülkenin orta kesiminde selden etkilenenlere yönelik birinci yardım önlem paketini açıkladı.

Yunanistan'ın Teslya bölgesindeki Kardiçe kentinin Palamas köyünde iki botu çek10 Eylül 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Yunanistan'ın Teslya bölgesindeki Larissa mevkiinde sel nedeniyle mahsur kalan , 10 Eylül 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Yunanistan'ın Teslya bölgesindeki Larissa mevkiinde saltında kalan , 10 Eylül 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Yunanistan'ın Teslya bölgesindeki Larissa mevkiinde , 10 Eylül 2023. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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