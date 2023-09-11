Yunanistan'da Sel Felaketi: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi
Yunanistan'ın ulusal yayın kuruluşu ERT'nin haberine göre ülkedeki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, Başbakan Kiryakos Miçotakis Pazar günü ülkenin orta kesiminde selden etkilenenlere yönelik birinci yardım önlem paketini açıkladı.
TESELYA, 11 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'ın ulusal yayın kuruluşu ERT'nin haberine göre ülkedeki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, Başbakan Kiryakos Miçotakis Pazar günü ülkenin orta kesiminde selden etkilenenlere yönelik birinci yardım önlem paketini açıkladı.
Kaynak: Xinhua / Dünya